Samsungilta omituinen Galaxy S9 -versio Kiinaan

Samsungin Galaxy S9 -julkistukset ovat takana ja pintapuolisesti laitteissa ei ole ollut paljoa moitittavaa, joskin akkukesto saattaa vaihdella mallista riippuen melkoisesti.Kiinalaislähteestä on kuitenkin paljastunut laite, joka saattaa olla uusi versio Galaxy S9:stä ja vaikuttaa melkoisen oudolta muotoilun ja ulkoasun osalta. Kiinan sertifiointiviranomainen TENAA on paljastnut laitteen, jossa on melkoisesti eroavaisuuksia Galaxy S9:ään.Laitteessa on edelleen kaksoiskamera ja koko etupaneelin näyttö, mutta molemmissa on eroja. Kameramoduuli on siirtynyt Samsungille epätyypilliseen tapaan kulmaan ja erilleen keskelle sijoitetusta sormenjälkilukijasta.Suurin muutos on kuitenkin näytössä, joka ei ole Samsungin huippulaitteista tuttu kaareva Infinity Display, vaan perinteisempi tasainen näyttö. Tämän perusteella kyseessä voi olla aiempaa edullisempi Galaxy S9 -versio, mutta ei kuitenkaan minimalli.SM-G8850-mallinimellä tunnetussa laitteessa on 5,8 tuuman näyttö, joten se on kokoluokaltaan pienemmän Galaxy S9:n kaltainen, mutta sisältää silti S9+:sta tutun kaksoiskameran. Akkua on S9:n tavoin 3000 mAh ja järjestelmäpiiri on hieman korkeammalle kellotettu perusmallien Exynos 9810.Erikoisen välimallin tuominen markkinoille on vähintäänkin hieman omituista, mutta toisaalta Kiinan markkinoilla pärjäämiseen saattaa joutua tekemään erilaisia kompromisseja.Laite tuleekin todennäköisesti myyntiin ainoastaan Kiinassa, ja jos myyntiä laajennetaan, niin varmaankaan ei ensimmäisten joukossa Eurooppaan.