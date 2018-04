Xiaomi haastaa uudella pelipuhelimella Razer Phonen: Tässä on Black Shark

Yksi ehdottomasti viime vuoden mielenkiintoisimmista älypuhelinjulkistuksista oli pelilaitevalmistaja Razer saapuminen markkinoille yhtiön esikoisella. Razer Phonen erityiskykyihin kuului mm. huippuhyvät kaiuttimet sekä markkinoiden ensimmäinen – ainakin massatuotteissa – 120 hertsin kosketusnäyttö.Koska kiinalaisyhtiöt ovat perinteisesti haistelleet trendejä suuremmilta valmistajilta, niin toki myös pelaajillle suunnatun puhelimen saapuminen markkinoille herätti niiden vaistot. Nyt kiinalaisvalmistajista Xiaomi on julkaissut oman pelipuhelimensa, jonka vihermusta värityskin vaikuttaa olevan peräisin Razerilta.Black Shark on saman nimisen Xiaomin tytäryhtiön kehittämä Android-puhelin, joka tarjoaa tehoa ja jopa nestejäähdytyksen. Noin kuuden tuuman Full HD+ -näytöllä ja Snapdragon 845 -piirillä varustettu Black Shark sisältää Razer Phonen tavoin stereokaiuttimet, mutta outona yksityiskohtana ei ole sisällyttänyt kuulokeliitäntää.Ehkäpä johdosta olisi harmia pelatessa, joten Xiaomi pakottaa käyttämään langattomia vaihtoehtoja tai USB-porttia.Puhelimesta löytyy suorituskykymoodin käynnistävä erillinen nappi laitteen vasemmalta sivulta, jolloin nestejäähdytyksen tarve korostuu laitteen lämmetessä normaalia enemmän.Kamerat eivät ole laitteen olennaisin osa, mutta Black Sharkissa on silti kaksoiskamera, joka luottaa 12 ja 20 megapikselin sensoreihin. Lisäksi etukameraan on panostettu niin ikään 20 megapikselin sensorilla.Tallennustilaa ja RAM-muistia on versiosta riippuen joko 64 tai 128 gigatavua ja 6 tai 8 gigatavua samassa järjestyksessä. Akku on varsin mehevä 4000 milliampeeritunnin pakkaus, sama kapasiteetti kuin Razer Phonessa.Laitteessa pyöritetään yhtiön omaa Joy UI -käyttöliittymää, joka on muokattu versio Android 8.0 Oreon päälle rakennetusta MIUI-käyttöliittymästä. Xiaomi julkaisi myös laitteeseen liitettävän ohjaimen, jonka ensimmäiset 50 000 tilaajaa saa ilmaiseksi (muuten n. 25 euroa).Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa milloin (jos ollenkaan) laite saapuu Euroopassa myyntiin, mutta Kiinassa laitetta voi alkaa ennakkotilaamaan jo viikon päästä. Hintaa Black Sharkilla on 390 euroa (6/64GB) tai 450 euroa (8/128GB), ja laitetta saa kahdella värivaihtoehdolla (musta ja hopea). Suomessa laitetta tuskin tuohon hintaan tosin saa, jos se täällä esitellään.