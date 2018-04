Google vuoti tietoa – Android P ottaa mallia iPhone X:stä

Androidin kehitysblogissa julkaistiin blogikirjoitus, jonka aiheen oli DNS-kyselyiden lähettäminen suojatun TLS-protokollan yli Android P:ssä. Kansainvälisten teknoblogien huomio ei kuitenkaan kiinnittynyt itse aiheeseen, vaan kirjoituksen yhteyteen liitettyyn ruutukaappauskuvaan: se nimittäin paljasti uutta tietoa kehitteillä olevasta Android P -käyttöjärjestelmästä.Kuvassa näkyy Android P:n uusi navigointipalkki, jossa ei enää ole klassista merkkikolmikkoa (kolmio, ympyrä ja neliö), joiden avulla voi navigoida edelliselle sivulle, kotinäkymään tai avata moniajonäkymä. Edellisen näkymän avaava kolmio-painike on pysynyt paikoillaan, mutta kotinäppäimen ja moniajopainikkeen on kuitenkin korvannut ohut soikio.Pillerinmuotoinen painike tuo mieleen iPhone X:ssä käytetyn virtuaalisen kotipainikkeen, joka on käytännössä näytön alareunassa oleva pitkä viiva, jota pyyhkäisemällä pääsee aina kotinäkymään. Se miten Android P:n pilleripainike toimii, on edelleen mysteeri, mutta se lienee toiminnoiltaan samankaltainen kuin iPhone X:ssä.Teknoblogien tartuttua kiinni ruutukaappaukseen, kuvasta rajattiin painike pois. Ilmeisesti kuva paljasti jotakin sellaista, jota ei ollut vielä tarkoitus esitellä.