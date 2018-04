Samsungilta yllätysjulkaisu – Älypuhelin, jossa ei ole lainkaan nettiä

on esitellyt älypuhelin, jollainen ei pitäisi olla edes mahdollinen. Uusinäyttää ulkoisesti aivan samalta kuin kaikki muutkin kosketusnäytölliset älypuhelimet, mutta siinä on yksi erikoisuus.Tämä erikoisuus on se, että Galaxy J2 Prossa ei ole lainkaan tukea datasiirrolle matkapuhelinverkon yli. Puhelimessa ei siis toimi siis datasiirto edes 2G-verkossa. Itse asiassa langaton datasiirto ei ole edes mahdollista Wi-Fi-verkossa. Puutteistaan huolimatta Galaxy J2 Prolla voi kuitenkin soittaa, lähettää tekstiviestejä ja ottaa valokuvia.Puhelimen julkaisun lehdistötiedote on saatavilla koreaksi, joten ilmeisesti Galaxy J2 Pro ei ole tule kovin laajasti saataville. Etelä-Koreassa puhelimen suositushinta on 199 100 wonia eli noin 151 euroa. Galaxy J2 Pron käyttöjärjestelmä on brändäyksen ja lehdistökuvien perusteella jokin Android-versioista. Julkistus saattaa liittyä jollakin tapaa Etelä-Koreassa 14. huhtikuuta vietettävään Black Day -päivään, joka on erityisesti sinkkujen juhlapäivä.