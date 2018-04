Apple uusii tänä vuonna iPhonen hintastrategiaa, tulossa huomattavasti edullisempi malli?

Apple on vuosien ajan tunnettu premium-laitteistaan ja niiden mukana tulevista premium-luokan hintalapuista. Se on ollut tietysti varsin onnistunut tie, josta kertoo maailman arvokkaimman yhtiön titteli.Yhtiö ei kuitenkaan voi kasvaa loputtomasti ainoastaan tuhannen euron puhelimilla, sillä lopulta vastaan tulevat asiakkaat, jotka eivät voi tai halua maksaa sellaisia summia älypuhelimesta.Ehkäpä seinä onkin tullut vastaan jo nyt, sillä huhut kertovat, että tämän vuoden kolmen uuden iPhone-mallin joukossa on puhelin, jonka saattaa saada iPhone X:ään nähden puolet halvemmalla.KGI Securitiesin Apple-analytiikastaan tuttu Ming-Chi Kuo on arvioinut millaisia Apple-laitteita nähdään syksyllä, ja hänen mukaansa tulossa on merkittävästi viime vuoden malleja edullisempi laite.Tuosta laitteesta, josta löytyy arvion mukaan 6,1 tuuman LCD-näyttö, tulee kaksi eri versiota, toinen yhdella ja toinen kahdella SIM-kortilla, ja yhden SIM-kortin version hinta asettuu 550 ja 650 dollarin väliin.Mikäli se osuu hintahaarukan alapäähän, niin se olisi merkittävästi edullisempi kuin edes viime vuoden iPhone 8. Kyseessä ei kuitenkaan ole iPhone SE:n kaltainen heikosti varustettu halpislaite.Apple ei tietysti aio luopua valtavasti tuottavasta yläpään hintasegmentistä, mutta voi olla, että aivan tonniin ei ensi syksynä ylletä huippumallin alkaen-versiossa.