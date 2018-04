Galaxy S7 saa pian Android Oreo -päivityksen

Samsung on selkeästi suurin Android-puhelinvalmistaja, mutta se on silti kaukana täydellisestä kumppanista Googlelle. Erityisen heikkoa Samsungin suorittaminen on ohjelmistopäivitysten rintamalla, jotka usein venyvät kuukausitolkulla.On kuitenkin mukavaa, että Samsung on luvannut Oreo-päivityksiä paitsi viime vuoden huippumalleille niin jopa Galaxy S7:lle. Nyt tiedot kertovat, että juuri kyseiset Galaxy S7:n Oreo-päivitykset ovat pian tulossa.Samsungin Turkin osasto on julkaissut tietoja , joiden mukaan pari vuotta vanha huippupuhelin alkaa saada päivityksiä ensi kuun 18. päivä. Toivottavasti tämä tarkoittaa, että Suomessakin nähdään päivityksen samoihin aikoihin.Tietoista paljastuu myös, että lisäksi viime vuoden Alpha-sarjan puhelimet saavat päivitykset reilun kuukauden päästä. A3:n, A5:n ja A7:n vuoden 2017 mallit päivittyvät Turkissa alkaen kesäkuun 1. päivä.Suomessa Samsung ei ole vielä kertonut milloin päivityksiä aletaan jakelemaan.