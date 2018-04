Opas: Näin käynnistät Androidin vikasietotilassa

Jos laite on jo päällä

Jos laite on sammuksissa

Vikasietotilasta poistuminen

Toisinaan puhelin tai tabletti sekoaa sen verran lahjakkaasti, että tuntuu kuin laitteelle ei olisi tehtävissä enää mitään. Saattaa olla että Google Play -kauppa ei enää toimi tai että laitteen asetukset ovat täysin pielessä ja niitä ei voi jostain syystä muuttaa lainkaan.Usein pelastukseksi tulee, jossa Android käynnistyy ns. puhtaasti, eikä lataa lainkaan kolmannen osapuolen sovelluksia käyttöön käynnistyksen yhteydessä.Vikasietotilan ideana on eristää ongelmat niin, että ainakaan mikään ulkopuolinen sovellus ei ole se, joka ongelmia aiheuttaa.Vikasietotilaan pääsy vaihtelee hieman laitteesta riippuen, mutta tyypillisimmin vikasietotilaan pääsee nykyisissä Android-laitteissa seuraavasti:Paina laitteen virtanäppäintä niin kauan että esiin ilmestyy virrankatkaisun vaihtoehdot. Nämä vaihtoehdot ovat yleensäjaNyt,Esiin pitäisi ilmestyä valinta "Käynnistä vikasietotilassa". Valitse tästä kohtaLaite käynnistyy nyt vikasietotilaan.Kytke laite päälle virtanäppäimestä. Heti käynnistyksen yhteydessä alkavan animaation aikana paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike pohjaan ja pidä se pohjassa koko käynnistyksen ajan..Nyt laite on vikasietotilassa, jolloin ainoastaan Androidin omat sovellukset ovat käytössä. Jos et ole päässyt esimerkiksi poistamaan sovellusta, jonka epäilet aiheuttaneen laitteen "jumin", voit poistaa sen nyt. Myös asetuksia voidaan säätää nyt, mikäli niihin pääsy on ollut aiemmin estettynä.Vikasietotilasta pääset pois painamalla laitteen virtanäppäintä ja valitsemalla esiin aukeavasta valikosta. Tällöin Android käynnistyy uudestaan ja palaa ns. normaaliin käyttötilaan.