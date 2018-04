Riittääkö jatkossa huoltajan suostumus WhatsAppin käyttöön?

WhatsApp muutti käyttöehtojaan Euroopan Unionin tulevan tietosuoja-asetuksen mukaiseksi, mutta teki sen hieman isolla kädellä. Jatkossa WhatsAppin ikäraja on 16 vuotta.Nyt netissä onkin arvailtu, että huoltajan suostumuksella tuon ikärajan voisi sivuuttaa.Luimme läpi WhatsAppin käyttöehdot ja väite ei pidä paikkaansa. WhatsAppin käyttö on yksiselitteisesti kiellettyä alle 16-vuotiailta. Jos käyttäjä asuu maassa, jossa edes 16 vuoden ikä ei riitä laillisesti hyväksymään käyttöehtosopimusta, tulee käyttäjän saada lisäksi huoltajan lupa WhatsAppin käytölle.Eli ikäraja on EU-kansalaisille ehdoton, vaikka Euroopan Unioni näin tiukkaa rajausta ei lainsäädännössä vaadikaan.Luonnollisesti osa niistä miljoonista lapsista, jotka ovat tottuneet käyttämään WhatsAppia, tulevat vain yksinkertaisesti valehtelemaan ikänsä palvelun käyttöehdot hyväksyessään. Mutta tällöin voidaan spekuloida sillä, menettävätkö he sopimusrikkomuksen tehdessään myös EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n hyvät puolet, kuten "oikeuden tulla unohdetuksi".