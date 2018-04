Opas: Näin vaihdat Androidin aloitusnäyttösovelluksen toiseen (launcher)

Hae haluamasi aloitusnäyttösovellus Google Play -kaupasta

Vaihda uusi sovellus oletukseksi





Android ehdottaa vaihtoa automaattisesti - mutta ei kaikissa tilanteissa



Yllä vierekkäin asennettu Nova Launcher ja aiempi OnePlussan oma OnePlus Launcher

Paluu takaisin aiempaan aloitusnäyttösovellukseen

Oletko ihastellut ystäväsi Androidin kotinäyttöä, joka tuntuu osaavan enemmän ja parempia asioita kuin omasi? Androidin kotinäyttökin on sovellus, jonka voi vaihtaa toiseen, ihan vain kokeilun vuoksikin.Eli jos olet kyllästynyt Samsungisi, Huaweisi tai OnePlussasi kotinäytön toimintaan - haluaisit että sovelluslistat aukeavat eri tavalla, jne - voit kokeilla vaihtoehtoisia kotinäyttösovelluksia eli Android launchereita (Androidin asetuksissa näitä nykyisin kutsutaan oletusnäyttösovelluksiksi)Aloitusnäyttösovelluksen vaihto on verrattain helppoa - tässäpä projektiin ohjeet:On olemassa huikea määrä mitä mielikuvituksellisimpia aloitusnäyttösovelluksia. Jotkut niistä mukautuvat automaattisesti tapaasi käyttää puhelinta. Toiset taas keskittyvät yksinkertaisuuteen. Jotkut taas matkivat vaikkapa iPhonen ulkonäköä ja toimintatapaa.Tässä esimerkissä lataamme valtavan suositun-aloitusnäyttösovelluksen ja asennamme sen. Ohjeet ovat silti samat, valitsitpa minkä tahansa aloitusnäyttösovelluksen.Löydettyäsi haluamasi aloitusnäyttösovelluksen, asenna se tavallisen sovelluksen tapaan.Puhelimesi mallista riippuen käyttöjärjestelmä saattaa ehdottaa aloitusnäyttösovelluksen vaihtoa heti sen asentamisen jälkeen. Mikäli näin ei kuitenkaan tapahdu, voit seurata näitä ohjeita:Tämä vaihe vaatii Androidin hieman asetusten.ruuvaamista.Siirry puhelimen asetuksiin ja sieltä kohtaanja sen alta kohtaanNyt valitse kohta "Ja vaihda nykyinen aloitusnäyttösovelluksesi toiseen.Palaa takaisin kotinäyttöön painamalla Androidin "ympyräpainiketta". Uusi aloitussovellus on nyt käytössä.Mikäli pienen testailun jälkeen alkoikin kaduttamaan, voit vaihtaa helposti takaisin aiempaan asetusten kautta kuten edellä. Palatessasi edelliseen aloitusnäyttösovellukseen kaikki aiemmat sovellusten asettelut, sijainnit, jne pitäisi olla tallessa juuri siinä tilassa, johon ne jätit ennen uuden aloitusnäyttösovelluksen käyttöönottoa.Eli kokeilemallatietoja tai asetteluja aiemmasta aloitusnäyttösovelluksestasi.