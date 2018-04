Tulevan iPhone X:ää muistuttava Nokia X paljastui

HMD Global on julkistanut kuvan tulevasta uudesta Nokia-älypuhelimestaan. Kuva paljastuu kiinalaissivusto Weibosta, jossa Nokia X -nimellä tunnettu puhelin esiintyy ensi kertaa Nokian omalla tilillä.Julkistus tapahtuu viestin mukaan ensi kuun 16. päivä eli reilun parin viikon päästä, mutta laitetta on esitelty jo Kiinassa. Valitettavasti esittely on tapahtunut pitkälti vain ulkonäön puolesta, eikä tiedossa ole siis juuri uutuuslaitteen tekniikkaa.Mitä tulee ulkonäköön, niin Nokia X -nimellä varustettu laite muistuttaa kovasti samankaltaisella nimellä varustettua Apple-laitetta. Tietysti erona on, että Nokia X:stä löytyy pieni leuka, eli reunus laitteen alalaidassa.Muun muassa OnePlus on kertonut, että sen tulevassa OnePlus 6 -mallissa on samanlainen ratkaisu. Lovi ylälaidassa antaa lisää tilaa näytölle ylhäältä, mutta alaosassa reunus on jätetty, jotta laite olisi edullisempi tuottaa ja pysyisi ohuempana.Applen leuaton ratkaisu vaatii näytön taittamista itsensä alle, jollaiseen ilmeisesti muut valmistajat eivät halua lähteä.Nokia X:n kaltaista ratkaisua on käytetty myös uusissa Huawein P20-malleissa, joskin Huawei on mahduttanut alaosaan myös sormenjälkilukijan, jota ei ole Nokia X:n etupuolella.Tässä vaiheessa ei ole tietoa milloin laitetta voidaan odottaa Suomessa.