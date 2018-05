Facebookilta oma deittisovellus: jokainen FB-käyttäjä voi luoda oman deittiprofiilinsa - Tinderin osake romahti

Eilenjohtajakertoi pitämässään puheessa, että yhtiö on tuomassa deittausominaisuudet osaksi Facebookia.Yhtiön mukaan jokainen Facebookin käyttäjä voi luoda itselleen omista tiedoistaan kokoleman tietoja, jotka hän haluaa näyttää Facebookin deittiominaisuudessa. Nämä valikoidut tiedot - tai se, käyttääkö kyseinen henkilö Facebookia deittien etsimiseen - eivät näy käyttäjän "tavallisille" FB-ystäville, vaan ainoastaan niille käyttäjistä jotka itsekin käyttävät Facebookin deittisovellusta.Myös nimestä on tarkpoitus näyttää vain etunimi ja tämän lisäksi mikään ei paljasta käyttäjän FB-kavereille, että kyseinen henkilö käyttää ominaisuuttaSovellus vaikuttaa sisältävän paljontuttuja teemoja, mutta luonnollisesti kynnys on laskettu alemmas, kun palvelu on tarjolla on sellaisenaan Facebookissa, ilman ulkopuolisen sovelluksen lataamista.Tinderin emoyhtuön,, osake laski 21 prosenttia julkistuksen jälkeen.Facebookin mukaan jo kolmasosa Yhdysvalloissa solmituista uusista avioliitoista on saanut alkunsa verkossa.