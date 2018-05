OnePlus: "Näin saat OnePlus 6:n ennen muita" – mukana Suomesta neljä kaupunkia

OnePlus on pian julkistamassa uusimman älypuhelimensa, joka on tunnettu jo pitkään nimellä OnePlus 6. Tuleva laite esitellään 16. päivä kuluvaa kuuta, ja saapuu myyntiin pian julkistuksen jälkeen.Aivan samana päivänä laitetta ei saa itselleen, vaikka ennakkotilaukset todennäköisesti alkavatkin julkistuksen päätyttyä. OnePlus on nyt kertonut kuinka laitteen saa käsiinsä ennen valtaväestöä.Tässä auttavat aiemminkin yhtiöltä tutut popup-myymälät, joita nähdään ympäri maailman. Tapahtumat, joissa laitteen voi ostaa ensimmäisten joukossa, löytyvät mm. Lontoosta, San Fransiscosta, Pariisista, Berliinistä ja New Yorkista.Kaikkein tiiviten OnePlus-tapahtumia nähdään kuitenkin Suomessa, joka on ollut erittäin tärkeä markkina OnePlussalle. Niinpä 21. päivä, eli julkistusta seuraavana maanantaina, OnePlus avaa popup-myymälät neljässä Suomen kaupungissa. Mukana ovat Helsinki, Oulu, Tampere sekä Turku.Yhtiö kertoo, että laitteen kokeilemisen ja ostamisen lisäksi tarjolla on eksklusiivisiä lahjoja, pientä purtavaa sekä muita juhlallisuuksia.Tasan kahden viikon päästä keskiviikkona esiteltävästä OnePlus 6:sta on jo aiemmin paljastettu muutamia ominaisuuksia, ja jopa sen ulkonäölle on kiusoiteltu yhtiön toimesta. Tiedossa on, että laitteessa on liki koko etupaneelin kattava näyttö, jonka yläosassa on useita nykypuhelimista tuttu lovi. Sisuskaluihin kuuluu puolestaan Snapdragon 845, 8 gigatavua RAM-muistia ja 256 Gt tallennustila.Telia kertoi myös tänään , että OnePlus 6 saapuu myyntiin heidän kautta. Tämän lisäksi OnePlussan pitkäaikainen kumppani Elisa tuo OnePlus 6:n myyntiin, kertoo Mobiili.fi