Pian julkistettava huippu-uutuus, OnePlus 6, saapuu myyntiin Telian kautta

OnePlus 6 odottaa julkistamistaan vain tasan parin viikon ajan. 16. päivä tätä kuuta virallisesti esiteltävä laite saapuu myyntiin piakkoin tämän jälkeen popup-myymälöissä ja sen jälkeen myös jälleenmyyjillä.Nyt suomalaisoperaattoreista Telia on vahvistanut, että huippulaite on saapumassa myös heidän tarjontaansa. Vuosien ajan Elisa on ollut OnePlussan yksi tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja tarjonnut yksinoikeusdiilejä, mutta tänä vuonna yhteen vuoden kuumimpaan laitejulkaisuun pääsee osalliseksi myös Telia.Elisan odotetaan myös tuovan myyntiin OnePlus 6:n, mutta tällä kertaa kilpailua löytyy muiltakin operaattoreilta. Telia ei paljasta milloin myynti alkaa, vaan kertoo ainoastaan, että lisätietoa on tulossa 16.5., joka on siis laitteen julkistuspäivä.Todennäköisesti myynti alkaa noin viikon päästä julkistuksesta, kun OnePlussan omat popup-myymälät ovat ensin toimittaneet ensimmäiset laitteet.OnePlus-mallit ovat olleet Elisan myydyimpiä laitteita jo vuosia. Huhtikuussa OnePlus 5T otti Elisan henkilöasiakkaiden myydyimmän puhelimen tittelin. Myydyimpien listalle mahtui myös viime kesän OnePlus 5.