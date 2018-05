Operaattorit paljastivat kuukauden myydyimmät puhelimet

Telia, Elisa ja DNA ovat tänään julkaisseet listat huhtikuun myydyimmistä puhelimista. Listat ovat melkoisen tuttua nähtävään ja voittajina ovat pääosin jätit Yhdysvalloista ja Koreasta, mutta myös mm. Huawei otti muutaman mukavan sijoituksen.



Telialla kuluttajamyynnissä ykköspaikka meni iPhone 8:lle ja iPhone 8 Plussalle. Huippulaite iPhone X jäi sijalle 9, joskin otti edelliskuukaudesta yhtä sijoitusta paremman paikan. Kakkoseksi pääsi edullinen Huawei Y6:n viime vuoden malli, jota myydään parhaillaan alle satasen postimyyntihintaan.

Muuten Telian myydyimpien listat niin kuluttajien kuin yrittäjienkin osalta ovat pelkkää Samsungia ja Applea.



Elisalla listaus on merkittävästi monipuolisempi ja listoilta löytyy niin OnePlussaa, Huaweita kuin Nokiaakin. Elisan kuluttajamyynnin ykköspaikan otti jälleen OnePlus 5T, joka on ollut kärkisijalla koko alkuvuoden.



Seuraavat sijoitukset menevät vuoden vanhalle Samsung Galaxy S7:lle, Nokia 6:lle (todennäköisesti viime vuoden malli), Huawei Honor 8 Litelle sekä Applen iPhone 8:lle. Applen iPhone X nähtiin vasta sijalla 13.



Elisan yritysmyynnissä Apple ja Samsung valtasivat kärkisijat, ja tämän rikkoi ensimmäisenä OnePlus 5T 8. sijallaaan.



DNA:n myydyimmissä laitteissa puolestaan Huawei oli vahvoilla, vaikka ykköspaikka menikin Galaxy S7:lle. Kärkikymmenikköön mahtui kolme Huawein mallia: Honor 6A, Honor 8 Lite sekä uutuus Huawei P20 Lite.



DNA:n listalla ei nähty lainkaan iPhone X:ää, mutta sen sijaan kolme edullisempaa iPhonea, kolme Nokian mallia (jopa nostalginen Nokia 3110) sekä useita Samsungin malleja.



Telia - Huhtikuun myydyimmät puhelimet kuluttajien osalta (suluissa maaliskuun sijoitus)



1. (1) Apple iPhone 8 / 8 plus

2. (7) Huawei Y6

3. (-) Apple iPhone 6

4. (-) Samsung Galaxy A8

5. (3) Apple iPhone SE

6. (8) Samsung Galaxy J5

7. (4) Samsung Galaxy S9 / S9+

8. (-) Samsung Galaxy S8 / S8+

9. (10) Apple iPhone X

10. (-) Apple iPhone 7



Telia - Huhtikuun myydyimmät puhelimet yritysten osalta (suluissa maaliskuun sijoitus)



1. (1) Samsung Galaxy J5 (2017)

2. (2) Samsung Galaxy A5 (2017)

3. (3) Samsung Galaxy A3 (2017)

4. (5) Apple iPhone 8 64GB

5. (6) Samsung Galaxy Xcover 4

6. (9) Apple iPhone SE 32GB

7. (7) Samsung Galaxy S8

8. (-) Samsung Galaxy A8 (2018)

9. (8) Apple iPhone 7 32GB

10. (-) Apple iPhone 6s 32GB



Elisa -Henkilöasiakkaiden myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2018



1. OnePlus 5T

2. Samsung Galaxy S7

3. Nokia 6

4. Huawei Honor 8 Lite

5. Apple iPhone 8

6. Huawei Honor 8

7. Apple iPhone SE

8. Huawei Honor 6A

9. Samsung Galaxy J3 (2017)

10. OnePlus 5

11. Samsung Galaxy J5 (2017)

12. Apple iPhone 6

13. Apple iPhone X

14. Nokia 3

15. ZTE Tara Lite



Elisa - Yritysasiakkaiden myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2018



1. Apple iPhone 8 Plus

2. Apple iPhone X

3. Samsung Galaxy J5 (2017)

4. Apple iPhone 8

5. Samsung Galaxy A5 (2017)

6. Samsung Galaxy Xcover 4

7. Apple iPhone 7

8. OnePlus 5T

9. DORO 5517 3G peruspuhelin

10. NOKIA 6

11. Samsung Galaxy S8

12. Samsung Galaxy A3 (2017)

13. Huawei Honor 8 Lite

14. Samsung Galaxy S7

15. Samsung Galaxy S9



DNA:n myydyimmät puhelimet huhtikuussa 2018



1. (9.) Samsung Galaxy S7

2. (15.) Honor 6A

3. (2.) Honor 8 Lite

4. (7.) Samsung Galaxy J3 (2017)

5. (12.) Apple iPhone 6

6 (-) Apple iPhone 8

7. (3.) Nokia 6

8. (6.) Samsung Galaxy J5 (2017)

9. (-) Huawei P20 Lite

10. (8.) Apple iPhone 7

11. (-) Nokia 3310

12. (-) Huawei P Smart

13. (-) Samsung Galaxy A8

14. (-) Nokia 3

15. (-) Samsung Galaxy A3 (2017)