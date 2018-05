Näin siirrät kuvat puhelimen muistilta microSD-muistikortille

1. Avaa sovellusvalikosta tiedostonhallintasovellus (mikäli laitteessa ei ole tiedostonhallintaan soveltuvaa sovellusta, niin lataa Play Kaupasta esimerkiksi ES File Explorer eli ES-resurssienhallinta)

2. Valitse Internal Storage

3.Avaa DCIM-kansio

4.Paina pitkään Camera-kansiota

5.Valitse Lisää-valikosta Siirrä sijaintiin

6.Siirry takaisin ja valitse SD card->DCIM (mikäli hakemistoa ei ole, luo se Lisää-valikosta valinnalla Uusi->Kansio)

7.Paina OK

Vuosi vuodelta älypuhelinten kamerat ottavat yhä suurempaa jalansijaa kameramarkkinoilla, ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että jostain on saatava tallennustila tuhansille valokuville. Toki älypuhelinten sisäinen tallennustila on kasvanut vuosi vuodelta, mutta ei välttämättä samaa tahtia kuin tilan tarve.Luonnollisesti yksi parhaista kuvien tallennusmetodeista on pilvitallennus, joka on erityisesti Googlen Kuvat-palvelun myötä kasvattanut suosiotaan. On kuitenkin huomiotava, ettei Googlen palvelu anna ilmaiseksi ladata loputonta määrää kuvia alkuperäisellä laadulla, joten syytä on myös paikalliseen tallennukseen.Paikallista tallennusta, eli puhelimeen itseensä tallennettuja kuvia, helpottaa tietysti muistikorttipaikka, joka löytyy useista Android-puhelimista. Valitettavasti muistikorttia ei välttämättä käytetä automaattisesti, joten tässä ohjeet kuinka siirrät kuvat puhelimen omalta tallennusmuistilta laitteeseen asennetulle muistikortille.Jos et ole vielä hankkinut muistikorttia puhelimeesi niin suuntaa lukemaan oppaamme muistikortin valitsemisesta älypuhelimelle Näin olet onnistuneesti siirtänyt kameralla otetut kuvat ja videot muistikortille ja ne pitäisi edelleen löytyä normaalisti mm. kamera- ja galleriasovelluksista.Luonnollisesti tämä siirto ei muuta tilannetta kuvien tallennuksen suhteen. Mikäli haluat, että kaikki kameran kuvat tallentuvat aina automaattisesti muistikortille sisäisen tallennustilan sijaan, niin siirry lukemaan tämä ohje Mikäli et ole varma kuinka paljon tallennustilaa on laitteessasi jäljellä, niin näet sen-valikon kohdasta(nimi voi vaihdella), josta useimmiten näet myös kuinka suuri osa on videoiden ja kuvien käytössä.Jos laitteesi ei mahdollista kuvien siirtämistä muistikortille, esimerkiksi siitä yksinkertaisesta syystä ettei laitteessa ole muistikorttipaikkaa lainkaan, niin on suositeltavaa käyttää pilvitallennusta tukevaa kuvapalvelua, kuten Google Kuvat. Tähän auttaa Google Kuvat -oppaamme