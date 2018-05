Näin tallennat kameran kuvat automaattisesti puhelimen muistikortille

1. Valitse sovellusvalikosta Kamera->Asetukset tai joissain tapauksissa vaihtoehtoisesti Asetukset->Kamera (nimi ja toiminnallisuus voi hieman vaihdella)

2. Avaa kohta Storage location (Tallennuspaikka) tai vaihtoehtoisesti laite päälle kohde Prioriteettitallennus SD-kortille

3. Valitse vaihtoehdoista SD card eli Muistikortti

Älypuhelinkamerat ovat vallanneet niin harraste- kuin jopa ammattikuvaajien kädet, jos ei muuten niin ainakin jokapäiväsessä arkikäytössä. Tietysti tämä tarkoittaa, että puhelimen tallennustila täyttyy jatkuvasti ruokakuvista ja lemmikkien poseerauksista.Mikäli käytössäsi on Android-puhelin, niin onneksi tallennustilaongelmaan saattaa olla helppo ratkaisu. Monet Android-laitteet näet tukevat microSD-muistikortteja, joilla tallennustilan voi parhaassa tapauksessa moninkertaistaa.Valitetttavasti microSD-muistikortin asennus puhelimeen ei kuitenkaan ole välttämättä aina tarpeeksi, eikä järjestelmä tai tässä tapauksessa kamerasovellus muuta toimintaansa automaattisesti. Niinpä jos haluat, että ottamasi kuvat ja videot tallentuvat muistikortille puhelimeen integroidun tallennustilan sijaan, niin seuraa näitä yksinkertaisia ohjeita.Olet nyt muuttanut kameran tallentamien tiedostojen sijainniksi muistikortin ja jatkossa puhelimen muisti ei enää täyty kuvista ja videoista. Huomioi kuitenkin, että myös muistikortilta tila voi hyvinkin loppua. Tarkastele tallennustilan tilannetta-valikon kohdasta(nimi voi vaihdella).Tallennus tapahtuu nyt oikeaan osoitteeseen, mutta aiemmin ottamasi kuvat ja videot ovat yhä vanhassa paikassa. Voit kuitenkin halutessasi siirtää myös ne muistikortille, ja siihen löydät ohjeet täältä Mikäli laitteesi ei mahdollista kuvien tallentamista muistikortille, esimerkiksi siitä syystä ettei laitteessa ole muistikorttipaikkaa, niin on suositeltavaa käyttää pilvitallennusta tukevaa kuvapalvelua, kuten Google Kuvat. Tähän auttaa Google Kuvat -oppaamme Jos et ole vielä ostanut laitteeseesi muistikorttia, niin lue muistikortin osto-opas älypuhelimille ennen kauppaan siirtymistä