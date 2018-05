Android P:n salaisuudet paljastuivat - yksi nappi katoaa, virransäästöstä fiksumpi, ...

Sovellusvalikkonapin katoaminen

Tänään alkavan-tapahtuma on perinteisesti tilaisuus, jossapaljastaa kaiken oleellisen tulevasta-käyttöjärjestelmän versiosta.Tällä kertaa salaisuuksista ainakin osa on vaikuttanut vuotaneen jo etukäteen. Filippiiniläinen Google+ -käyttäjä on jakanut profiilissaan useita ruutukaappauksia-käyttöjärjestelmän Developer Preview 2 -versiosta. Ruutukaappaukset vaikuttavat aidoilta ja aiheesta on uutisoinut useampikin teknologiamedia.Tärkein ja silmiinpistävin muutos tulee olemaan alareunan painikkeiden määrän tipahtaminen nykyisestä kolmesta kahteen. Sovellusvalikkopainiketulee näillä näkymin poistumaan ja sen korvaavat uudistuneen kotinäppäimenuudet eleet.Kotinäppäimestä ylöspäin pyyhkäisemällä saadaan jatkossa esiin käynnissä olevien sovellusten lista. Lista on samalla myös laajempi ja sitä vieritetään vaakasuunnassa kotinäppäimen muuttuessa vierityspalkiksi. Sovellukset suljetaan pyyhkäisemällä niitä ylös.Yksi Android-laitevalmistajien tavoista erottua toisistaan on ollut toistaiseksi virransäästö ja sen muokkaus. Tässä erityisestion sekä ihastuttanut että vihastuttanut, käyttämällä laitteissaan erittäin aggressivista virransäästöä.Nyt Google tuo Androidiin käyttöön mukautuvan virransäästön, joka oppii ajan kanssa mitä sovelluksia käyttäjä käyttää harvemmin ja sulkee näitä sovelluksia tarpeen mukaan taustalta.Pienenä uutuutena tulee tarjolle myös saapuvien puheluiden pikaesto, joka aktivoidaan pitämällä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta pohjassa yhtä aikaa. On hieman epäselvää, aktivoiko tämä puhelimen-tilan vai kenties-tilan.