Google kertoi I/O:ssa uudesta älykkäämmästä Androidista

Googlen vuosittainen I/O-tapahtuma on jälleen käsillä, ja hakujätti kertoo lisää älypuhelinalustansa tulevasta päivityksestä. Jo ennen tapahtuman alkua osa uudistuksista vuosi verkkoon , mutta nyt tiedämme yhä lisää.Android P uudistaa Androidin käyttöliittymää ja toiminnallisuuksia melkoisesti. Näistä uudistuksista tärkeimpiin lukeutuu mm. vuotaneissa tiedoissa mainitut moniajonapin poistuminen, uudenlaisen moniajon lisääminen sekä virransäästön parannukset.Tämän lisäksi Android parantaa mahdollisuutta vähentää älypuhelimen ilmoituksia ja Google onkin huomannut, että moni tosielämän aktiviteetti jää vähemmälle huomiolle, kun älypuhelin piippaa ja vaatii huomiota jatkuvasti.Android osaa myös jatkossa kertoa paremmin kuinka paljon mitäkin sovellusta on käytetty ja miten aktiivisesti ilmoituksia on vastaanotettu. Sovelluksille voi myös lisätä aikarajoitteita, ja puhelimen Do Not Disturb -moodi on entistä monipuolisempi.Tietysti Google tuo käyttöjärjestelmään myös lisää tekoälyä, joka on ollut yhtiön yksi tärkeimmistä painopisteistä viimeisten vuosien aikana. Tämä tarkoittaa mm. Google Lensin tuomista suoraan kameraan niin Pixel-puhelimilla kuin monien muidenkin valmistajien laitteissa, ml. Nokia, LG, etc.Luonnollisesti Google Assistant tulee parantumaan myös entisestään, sillä onhan se käytännössä Googlen tekoälyn kasvot. Tekoälyä ja koneoppimista on hyväksikäytetty tosin myös vähemmän näkyvissä ominaisuuksissa, kuten akkukeston parantamisessa.Muita uudistuksia ovat mm. paremmat kuvakaappaukset, näytön kääntämiseen tarkoitettu uusi nappi sekä muutokset äänenvoimakkuuden säädössä. Android P tuo tietysti mukanaan tusinoittain muitakin (pääosin pienempiä) uudistuksia, joista Google kertoo parhaillaan. Kerromme myös näistä lisää tulevina päivinä.Google vahvisti myös, että Android P beetaversio saapuu ladattavaksi jo tänään.