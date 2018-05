Googlelta tulossa huimia uudistuksia avustajaan: Tässä kaikki Assistant-päivityksistä

Google järjestää parhaillaan vuosittaista I/O-tapahtumaa Kaliforniassa. Tapahtumassa kerrotaan Google tuomista uudistuksista erityisesti Android-ekosysteemiin.Kenties tärkein painopiste Google R&D-puolella, eli tutkimuksessa ja kehityksessä, viimeisten muutaman vuoden aikana on ollut tekoäly ja sen toteuttaminen erityisesti Google Assistant -ääniavustajassa.Tämän vuoden Google I/O:ssa tekoäly ja Assistant saivat myös merkittävän määrän huomiota, ja yhtiö kertoi melkoisen mullistavista kehityksistä, joita voidaan odottaa tulevien kuukausien ja vuosien aikana.Google ei ainoastaan päivitä Androidin oletusavustajan kykyjä vaan pyrkii myös vastaamaan enemmän ihmisten vaatimuksiin monimuotoisemmasta avustajasta. Niinpä Assistant on saamassa uusia ääniä ja palvelu laajenee vielä tämän vuoden aikana tukemaan 30 eri kieleltä 80 eri maassa.Valitettavasti Suomi ja suomen kieli ei ole mahtunut edelleenkään kartalle.Mitä tulee uusiin ominaisuuksiin, niin ehdottomasti huimin niistä on mahdollisuus soittaa Google Assistantin avulla, jolloin avustaja hoitaa paitsi soittamiseen tarvittavat painallukset niin myös puhumisen käyttäjän puolesta.I/O-tapahtuman keynote-puheen yhteydessä Google esitteli ominaisuutta kampaajan avulla. Laite soitti pyynnöstä puhelun kampaamoon, josta se varasi ajan. Eikä kyseessä ollut missään nimessä puhelu yksinkertaisimmasta päästä.Tämän lisäksi Googlen toimistusjohtaja Sundar Pichai esitteli ominaisuutta soitolla ravintolaan, jossa puhelun vastaanottajan kielitaito oli hieman heikompi. Google Assistant suoriutui sudenkuopista ja monimutkaisesta keskustelusta hienosti.Tavallisesti ominaisuus toimii tosin taustalla eikä käyttäjän tarvitse siis olla varsinaisesti läsnä soittotapahtumassa.Tämä ominaisuus ei välttämättä valmistu aivan heti Assistantiin, mutta tulevien viikkojen aikana ominaisuudesta tuodaan kokeiluversio saataville.Tulevien viikkojen aikana saapuu myös ominaisuus, joka kantaa nimeä Continued Conversation eli jatkuvat keskustelut.Tämän ominaisuuden myötä Assistantille ei tarvitse hokea jatkuvasti "Ok/Hey, Google"-herätystä, vaan jatkuvassa keskustelussa Assistantin kanssa voi jatkaa suoraan. Assistant oppii myös tunnistamaan milloin puhut hänelle etkä esimerkiksi jollekin toiselle huoneessa olevalle henkilölle.Assistant oppi myöskin monikohtaiset käskyt, joilla kaksi erilaista toimintoa voidaan suorittaa yhdellä virkkeellä, kuten "turn on the TV and dim the lights", joka laittaa päälle TV:n ja himmentää valot.Tänä kesänä Assistant tuodaan puolestaan vähemmän näkyvästi navigointiin eli tietysti Google Mapsiin. Tämä tarkoittaa, että tavallisesti ruudun täyttävä Assistant toimii karttasovelluksessa täysin äänen perusteella, jolloin se ei haittaa navigointia.Taustalla kaikessa tässä on valtaisa määrä tekoälyä ja koneoppimista, jotka tuovat myös muita parannuksia niin puheen ymmärtämiseen kuin Assistantin keskustelutaitoihin, jotka eivät välttämättä näy yhtä värikkäästi sovelluksissa.