Tämä bugi kaataa iPhonen viestisovelluksen

Älypuhelinalustoista Android on selvästi haavoittuvampi, onhan se selkeästi Applen iOS-järjestelmää avoimempi. Applen järjestelmästäkin kuitenkin löytyy ajoittain, itseasiassa yllättävän tiheästi, bugeja, joita voi hyväksikäyttää käyttäjien harmiksi.Nyt iPhone-käyttäjiä piinaa bugi, jota kutsutaan mustan pisteen bugiksi. Kyseinen bugi on aiemmin havaittu Android-puolella ja WhatsApp-viestimessa , mutta hieman erilaisena. Tällä kertaa se koskettaa Applen viestisovellusta.Bugin avulla viestin lähettäjä voi jumittaa vastaanottajan laitteen yhden emojin avulla. Kyseinen musta piste (⚫) on siis Unicode-merkistön emoji, joka kaataa iOS 11.3- ja 11.4-versioilla varustettuja iPhone-laitteita. Yksittäisen emojin taustalla on kuitenkin tuhansia Unicode-merkkejä, joka jostain syystä kaataa sovelluksen.Lisäksi ongelmaa on havaittu myös Applen muissa käyttöjärjestelmissä, joten Apple Watch ja Apple TV voivat olla myös vaarassa.Ongelma on varsin ikävä, sillä edes laitteen uudelleen käynnistäminen ei poista sitä. Ikävään ongelmaan on onneksi pari ratkaisua. Ensimmäinen on 3D Touchilla varustetuille iPhone-malleille, jossa Viestit-ikonin alta avataan uusi viesti, joka peruutetaan. Tämän jälkeen viestilistasta voidaan poistaa mustan pisteen sisältävä viesti.Jos iPhonesta ei löydy 3D Touchia, niin käyttäjän tulee pyytää Siriltä vastausta mustan viestin lähettäjälle. Tämän viestin tulee ilmeisesti sisältää tarvittava määrä merkkejä, jotta musta piste katoaa näkyvistä. Tämän jälkeen sovellus voidaan avata ja viesti poistaa.