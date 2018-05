Vuotaja paljasti ensimmäisen kuvan Galaxy Note9:stä

Samsung was lazy in 2018 and I concluded that Note9 will not change much. This is just a small adjustment to Note8. pic.twitter.com/uNoAW1thcT — Ice universe (@UniverseIce) May 8, 2018

Samsungin edellisestä lippulaivapuhelimesta, Galaxy S9:stä, on aikaa vain pari kuukautta, mutta jo nyt vuotajat ovat kääntäneet katseensa seuraavaan Galaxy-huippulaitteeseen.Kyseessä on tietysti Galaxy Noten seuraava versio, joka kantanee nimeä Galaxy Note9. Laitteen julkaisun odotetaan tapahtuvan perinteisesti syksystä, todennäköisesti elo-syyskuussa.Nyt tuota Galaxy-laitetta esitellään jo ensimmäisessä kuvassa, jonka on julkaissut melkoisen luotettava vuotaja Ice universe Twitterissä. Hänen mukaansa Galaxy Note9 näyttää identtiseltä edeltäjäänsä nähden, ja vaikka pieniä muutoksia on tehty, niin pikaisella katsauksella niitä ei paljain silmin erota.Vuotaja arvostelee Samsungia laiskaksi, koska muutokset ovat niin minimaalisia, mutta tietysti ulkonäkö ei välttämättä paljasta kaikkea uutta mitä laitteessa voi olla. On kuitenkin huomioitava, että myös Galaxy S9 oli varsin minimaalinen päivitys edeltäjäänsä, joten voi olla, että Samsung on alkanut lepäämään laakereillaan turhankin paljon.Vaikka kyseessä on melkoisen usein oikeaan osunut vuotaja, niin se kannattaa ottaa silti varauksella, erityisesti vielä tässä vaiheessa vuotta.