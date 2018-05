Google vakuuttaa: Assistantin automaattiset puhelut sisältävät huomautuksen, että kyseessä on robotti

Google esitteli aiemmin tällä viikolla uutta ominaisuutta Androidin ääniavustajaan , joka toi monien mieliin lähinnä scifi-elokuvat. Useimmat olivat lienee ominaisuudesta hämmästyneitä varsin positiivisessa mielessä, mutta tuotiinpa esiin eettisiä ongelmiakin.Googlen Duplex-ominaisuus mahdollistaa automatisoidut puhelut esimerkiksi kampaajalle tai ravintolaan, jossa ääniavustaja Google Assistant tekee puhelun puolestasi. Duplex on niin vakuuttava ja ihmismäinen, että sen voisi kuvailla läpäisevän Turingin testin, joka syystäkin herättää kysymyksiä.Pitäisikö robotin todella kuulostaa niin paljon ihmiseltä, että se jopa käyttää täytesanoa "öö", "tuota" ja "mmm" tai pikemminkin englanniksi "mmhmm" tai "ummm", sillä suomea se ei tule todennäköisesti vielä hetkeen puhumaan. Alan Turingin, tuon tietokoneiden isän, testi kaikessa yksinkertaisuudessaan läpäistään, jos robottia ei pystytä erottaamaan ihmisestä, ja tämä Googlen esittelemien äänipätkien perusteella melko varmasti on tapahtunut.Google on kuitenkin kertonut CNETille , että Duplex ei tule huijaamaan puhelinsoiton kohteeksi joutuneita, vaan aikoo sisällyttää ominaisuuteen huomautuksen, joka kertoo kyseessä olevan teko- eikä aito äly. Yhtiö ei kuitenkaan ole tarkalleen paljastanut miten tämä ilmaistaan.Nähtäväksi jää miten Google saa toteutettua ilmoituksen niin, etteivät vastaanottajat välittömästi sulje puhelinta robottisoitolta.