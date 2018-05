Google päivittää Kuvat-sovellusta, uusi Color Pop -ominaisuus bongattu

Google paljasti monenlaisia päivityksiä tällä viikolla järjestetyn I/O-konferenssin avajaispäivänä. Valtaosan palstatilasta sai tietysti Android P, mutta tarkkaavaisimmat huomasivat uutta tietoa niin itseajavista autoista kuin yhtiön kuvasovelluksesta.Jälkimmäiseen Google lupasi parannuksia erityisesti tekoälyn ja nk. koneoppimisen avulla. Älykkäillä toiminnoilla Google Kuvat pystyy muokkaamaan sovelluksessa olevia kuvia tehokkaasti ilman, että käyttäjän tarvitsee repiä hiuksia päästä.Nyt Google on jo tuonut päivityksiä ainakin osalle käyttäjistä. Reddit-käyttäjä on huomannut , että Google Photos -sovelluksen päivityttyä 3.20-versioon siitä löytyi I/O-tapahtumassa mainostettu Color Pop -toiminto (kuva alla).Kyseinen toiminto muuttaa kuvan taustaosan mustavalkoiseksi säilyttäen pääkohteen värikkäänä. Tämän lisäksi 9to5Google on huomannut päivityksen mukana, että Kuvat-sovelluksen avustaja on ehdottanut dokumenteista otettujen kuvien arkistointia, jonka se voi tehdä automatisoidusti PDF-muodossa.Todennäköisesti Google tällä hetkellä testaa toimintoja eri käyttäjäryhmillä ja uusien älytoimintojen julkaisu on melko lähellä. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi avustaja pystyy ehdottamaan mm. kuvien kirkkauden säätöä tummien kuvien kohdalla ja värittämään mustavalkoisia kuvia.Tapahtumassa ominaisuutta luvattiin kaikille parin kuukauden kuluessa.