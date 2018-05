OnePlus julkaisi uuden huippupuhelimen: Tässä on OnePlus 6

Kiinalaisvalmistaja OnePlus on tänään esitellyt uuden lippulaivapuhelimensa Lontoossa. OnePlus 6 on jatkoa viime vuoden OnePlus 5 ja 5T -malleille, ja tarjoaa päivitettyä rautaa ja muutamia uusia ominaisuuksia.OnePlus 6 sisältää mm. Snapdragon 845 -järjestelmäpiirin, 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia, 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa, 6,28 tuuman AMOLED-kosketusnäytön sekä kaksoiskameran 16 ja 24 megapikselin sensoreilla.Uutta laitteessa edeltäjiinsä verrattuna on tietysti näkyvimpänä osana ulkoasu. OnePlus 6 tuo ensimmäistä kertaa OnePlus-laitteisiin nk. glass sandwich -rakenteen, eli metallirunkoinen puhelin on päällystetty molemmin puolin Gorilla-lasilla. Tämän ansiosta siinä tarjotaan niin ikään ensimmäistä kertaa OnePlus-laitteessa langaton lataus.Selfie-kamera on edeltäjästään tuttu 16 megapikselin ja f/2.0-aukon kamera.Lasidesignin myötä laite on nyt myös vedenkestävä. Aiemmin mallit ovat pitäneet vettä melko hyvin, mutta kyseessä on ensimmäinen OnePlus, jossa on virallinen IP-luokistus, jonka myötä se kestää vettä ja pölyä vastaan.Sormenjälkilukija on OnePlus 5T:n tavoin laitteen takaosassa, sillä etupaneelin täyttää liki kokonaan Samsungin valmistama Optic AMOLED -kosketusnäyttö. Se on hieman edeltäjää suurempi ja tarjoaa 19:9-kuvasuhteen (5T:ssä 18:9)Lasisen takakuoren myötä painoa ja paksuutta on tullut myös hieman lisää. 7,8 millin paksuinen ja 177 gramman painoinen laite on hieman lyhyempi mutta hiuksen hienosti leveämpi.