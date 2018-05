Uusi OnePlus 6 ja sen uusi design korkealaatuisissa kuvissa

OnePlus esitteli aiemmin tänään uuden OnePlus 6 -huippupuhelimen (sekä Bullets Wireless -kuulokkeet ). Lontoossa järjestetyssä julkistuksessa yhtiön perustajiin kuuluva Carl Pei päätyi kertomaan pitkään ja hartaasti laitteen rakenteesta ja ulkonäöstä.Speksit eivät olekaan yhtiön mukaan OnePlus 6:n kiinnostavin osuus, vaikka monien mielissä mm. 8 gigatavun RAM-muistilla, 256 gigatavun tallennustilalla, Snapdragon 845 -järjestelmäpiirillä ja erillisellä pelimoodilla varustettu laite onkin melkoinen hirviölaite. Pei kertoo, että yhtiö on panostanut erityisesti laitteen rakenteeseen ja ulkonäköön, jotta puhelin tarjoaisi premium-luokan ulkoasun.Lasisämpylä (glass sandwich) design on pääosin uutta OnePlussalla, vaikkakin yksi välimallityylinen ratkaisu nähtiin muutama vuosi sitten (OnePlus X). Pei kertoi, että kaareva lasi on yhtä kestävä kui aiemmatkin puhelimet, joka vaikuttaa hieman kyseenalaiselta, mutta yhtiöstä uskotellaan, että takakannen kehittämiseen on käytetty paljon aikaa.Itse tuotantoprosessikaan ei ole yksinkertainen vaan siinä on tukku eri asteita, joilla varmistetaan niin kestävyyttä kuin ulkonäköä, joka mm. peili mustassa versiossa jäljittelee keraamista materiaalia.Parhaiten tässä vaiheessa, jos et satu oleen harva ja valittu julkistustilaisuuksissa on katsastaa laitteen ulkonäköä kuvista, joten tässäpä muutama korkealaatuinen kuva, jotka kertovat todennäköisesti laitteesta, tai ainakin sen ulkonäöstä, enemmän kuin tuhat sanaa.