OnePlus 6 ensimmäisessä nopeustestissä, päihittää iPhone X:n ja muut kilpailijat

OnePlus esitteli tällä viikolla uuden huippupuhelimen, joka kantaa odotetusti nimeä OnePlus 6. Kiinalaisyhtiö on perinteisesti tuonut huipputason tekniikkaa keskihintaluokan puhelimiin.Vaikka hinta on noussut ensimmäistä kertaa alkaen-malleissakin yli 500 euron, niin sitä voi silti pitää keskihintaluokan laitteena. Nykyäänhän kaikkein kalleimmat Samsungin ja Applen puhelimet ovat yli tuplasti kalliimpia.Tällä kertaa OnePlus-huippulaitteen sloganina tuli tunnetuksi "The Speed You Need" eli vapaasti suomennettuna nopeutta jota tarvitset. Nopeuttaa tietysti piisaakin, sillä OnePlus 6:ssa on Snapdragon 845 piiri ja parhaimmillaan jopa 8 gigatavua RAM-muistia.Nyt ensimmäiset laitteen käsiin saaneet testaajat ovatkin testanneet kuinka nopea laite todellisuudessa on. Oheisessa nopeustestissä OnePlus 6 saa vastaansa iPhone X:n, Galaxy S9:n ja OnePlus 5T:n.OnePlus 6 päihittää paitsi edeltäjänsä ja sen kanssa samoille lukemille päätyvän Galaxy S9:n, mutta jopa huippunopean iPhone X:n. Luonnollisesti tällainen sovellusten aukaisemiseen perustuva testi ei kerro kaikkea laitteen tehoista, mutta ainakaan sovellusten avaamisessa ei pitäisi olla valitettavaa. Puhelinvertailun ensikokemusten perusteella OnePlus 6:n yksi vahvuuksista on todellakin suorituskyvyssä ja käyttöliittymän sulavuudessa.