Spotify kaatuilee Android-käyttäjillä, syy WiFi-toistossa

Spotify-käyttäjät, ja erityisesti sen käyttöä Androidilla harjoittavat, ovat viimeaikoina valitelleet kaatuilusta. Spotifyn viimeisin Android-versio on tuonut sovellukseen bugin, jonka johdosta jotkut käyttäjät ovat havainneet jatkuvaa kaatuilua.Ongelmasta on kirjoitettu suoratoistopalvelun foorumeille useiden käyttäjien toimesta, jotka kertovat ongelmista mm. Galaxy S8 ja OnePlus 5T -puhelimilla. Näitä yhdistää samainen ongelma, jossa Spotify alkaa hidastelemaan ja lopulta kaatuu, kun sitä käyttää WiFi-tilassa.Valitettavasti ainoa ratkaisu tässä vaiheessa on käyttää sovellusta joko ilman WiFiä, eli mobiilidatayhteydellä, tai soittaa paikallisesti tallennettuja biisejä.Ongelma ei ole puhelinmalleissa, vaan Spotifyn sovelluksessa, ja yhtiö ilmeisesti tiedostaa tämän. Parikymmensivuisen keskustelun lopussa mainitaan, että Spotify on jo tiedostanut ongelman ja työskentelee parhaillaan ongelman ratkaisemiseksi.Puhelinvertailun toimituksessa ongelmaa ei kuitenkaan ole havaittu, joten se ei koske missään nimessä kaikkia Spotifyn Android-käyttäjiä. Oletko sinä huomannut kyseistä ongelmaa?