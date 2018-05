Kumpi on parempi, OnePlus 6 vai Huawei Honor 10?

Vertailussa

OnePlus 6

Huawei Honor 10 Mitat

155,7 x 75,4 x 7,8 mm

149,6 x 71,2 x 7,7 mm Paino

177 g

153 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Näyttö

6,28", 19:9, 1080 x 2280, AMOLED

5,84", 19:9, 1080 x 2280, LCD RAM

6 Gt

4 Gt Tallennustila

64 (tai 128/256 Gt)

128 Gt (tai 64Gt) Kamera

16+20 MP, OIS, f/1.7 (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä)

16+24 MP, f/1.8 ja 24 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, takana

Sormenjälki, edessä Suoritin

Snapdragon 845

Kirin 970 Akku

3300 mAh

3400 mAh Hinta

519 €

499€

Erityisesti Suomessa viimeisten vuosien aikana suosiota ovat nostaneet kaksi älypuhelinfirmaa. Molemmat ovat Kiinasta, ja molemmat haastavat erityisesti Samsungin halvemmilla hinnoilla.Nämä yhtiöt ovat tietysti Huawei ja OnePlus. Molemmilla yhtiöillä on nyt myös tarjota juuri julkistettuja huippulaitteita, joiden päämäärä on pitkälti sama.Sekä OnePlus 6 että Huawei Honor 10 pyrkivät tarjoamaan keskihintaluokan laitteen, jossa on tehoa ja kykyä liki tuplat kalliimman huippulaitteen verran. Niinpä onkin luonnollista, että kyseiset laitteet laitetaan speksivertailuun.Laitteet tarjoavat pitkälti samanlaisen designin, eli lasia niin edessä kuin takana ja suuri lovellinen Full HD+ -kosketusnäyttö edessä. Eroavaisuuksiakin toki löytyy, vaikka pintapuolisesti ne vaikuttavatkin kovin samanlaisilta.OnePlus 6:n näyttö on selkeästi suurempi, joskin laitteiden kokoero ei ole niin iso. Painoa on kuitenkin OnePlus 6:ssa melkoisesti, noin 25 grammaa, enempi.OnePlus on sijoittanut mm. sormenjälkilukijan taakse, joten etupaneelissa on hieman vähemmän reunuksia. Näytön tekniikassa on myös eroja, ja OnePlus luottaa nykyisin arvostetumpaan AMOLED-teknologiaan, joka tarjoaa paremman mustantoiston ja virtapiheyden.Suoritinpuolella molemmissa on huippupiiri, eli OnePlussassa Qualcommin Snapdragon 845 ja Huaweissa yhtiön oma Kirin 970. Tässäkin tapauksessa OnePlus on selkeästi edellä, sillä Huawein piiri ei ole aivan samalla suorituskykytasolla vanhempien suoritinydinten takia. Huaweistakin tosin riittää hyvin potkua jokapäiväiseen käyttöön, mutta vaativemmissa olosuhteissa eroa syntyy.Yksi osa-alue suorittimissa, jossa Huawei kuitenkin voittaa on tekoälysuoritteet. Kirin 970 -piirin erillinen neurosuoritin (NPU) ottaa voiton tietyissa tilanteissa Snapdragonista, mutta valitettavasti ne tilanteet jäävät vähemmistöön.RAM-muistia on OnePlussassa enemmän, joka todennäköisesti tarkoittaa parempaa suorituskykyä vaativassa moniajossa. Tallennuskapasiteetissa puolestaan Huawei voittaa selkeästi, sillä siitä löytyy 128 gigatavua tallennustilaa kun OnePlussalla on tässä versiossa vain 64 gigatavua.Vertailussa ovat lähekkäimmin hinnoitellut versiot, OnePlussalla kalliimmassa mallissa on kahdeksan ja Huaweilla halvemmassa mallissa neljä gigatavua RAM-muistia, ja puolestaan tallennuskapasiteettia Huaweilla halvemmassa 64 ja OnePlussalla kalliimmissa joko 128 tai 256 gigatavua.Sekä OnePlus 6 että Huawei Honor 10 sisältävät kaksoiskameran, mutta lähestymistavoissa on eroja. Ilman tarkempaa vertailua on vaikea sanoa kumman lähestymistapa on parempi, joten pisteet menevät kutakuinkin tasan. OnePlus kuitenkin on sisällyttänyt laitteeseen myös kuvanvakaimen, jollaista Huaweista ei löydy.Yksi ominaisuus, jota OnePlus 6:sta ei löydy on Honor 10:stä löytyvä infrapunalähetin. Sillä saa kontrolloitua vaikkapa televisiota, jos kaukosäädin on hukassa. Muuten liiteettävyys on pitkälti samaa tasoa, joskin OnePlus tukee uudempaa Bluetooth 5.0 -profiilia.Huaweissa on lisäksi hieman suurempi akku (3400 vs 3300 mAh), joskin molemmista löytyy huippunopea pikalataus. Huawein voisi olettaa siis kestävän pidempään, mutta sen vahvistaminen vaatisi tarkempia testejä.Loppujen lopuksi speksien valossa OnePlus 6 ottaa selkeän niskalenkin ja suurimmiksi eroiksi voisi mainita suuremman ja paremman näytön, nopeamman suorittimen sekä optisen kuvanvakaimen kamerassa. Honor 10 ei kutenkaan ole missään nimessä huono valinta, ja siitä saa myös halvempana versiona 4 gigatavun muistilla.OnePlus 6 saapuu myyntiin 22. päivä ja Honor 10 puolestaan 24. toukokuuta.