Testissä Huawei P20 Pro ja kolmoiskamera

Arvostelussa Huawei P20 Pro – Markkinoiden ensimmäinen kolmoiskamera

Huawei on nostanut profiiliaan länsimaissa ja erityisesti Suomessa viimeisten muutaman vuoden aikana melkoisesti. Kiinalaisvalmistaja on jo vuosia sitten käytännössä varmistanut paikkansa viiden suurimman älypuhelinvalmistajan joukossa, mutta tähtäimessä sillä on jo todella iso saalis: Samsung. Jotta Huawei saisi kurottua umpeen eroa Samsungiin ja Appleen, niin yhtiöltä täytyy löytyä loistavien keskihintaisten ja edullisten puhelinten lisäksi myös todellisia huippulaitteita, joiden ominaisuudet kilpailevat todella markkinoiden parhaita ja suosituimpia laitteita vastaan. Itseasissa Huawein täytyy pistää paremmaksi. Ei riitä, että sen huippulaitteen ominaisuudet ovat samalla tasolla kuin Applella ja Samsungilla, vaan sen täytyy tarjota jotain parempaa, joka houkuttelee asiakkaat tutusta merkistä hieman eksoottisempaan suuntaan. Tähän iskee ensimmäistä kertaa maailman kolmanneksi suurimman älypuhelinvalmistajan mallistossa aidosti Huawei P20 Pro, jonka kamerassa on jotain erikoista ja suurta. Tekniset tiedot Järjestelmä:

Android 8.1, EMUI 8.1

Mitat:

155 x 73,9 x 7,8 mm

Paino:

180 g

Näyttö:

6,1”, 2240x1080, AMOLED

Suoritin:

Huawei HiSilicon Kirin 970

RAM:

6 Gt

Tallennustila:

128 Gt

Kamerat:

Takana Leica-kolmoiskamera 40 MP (f/1.8), 20MP (f/1.6, mustavalko), 8MP (f/2.8, zoom). Edessä 24MP (f/2.0)

Yhteydet:

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 4.2, NFC, infrapuna

SIM:

2x Nano-SIM

Akku:

4000 mAh

Muuta:

USB Type-C, ei 3,5 mm kuulokeliitäntää, sormenjälkilukija, IP67-vedenpitävyys, infrapunalähetin Ulkonäkö ja rakenne Jos Huawei on kameran osalta pistänyt, ainakin numeroiden valossa, paremmaksi kuin markkinoiden suurimmat kilpailijansa, niin rakenne on tuttua siitä kenties puhutuimmasta. Heti puhelimen avattuaan silmät kohdistuvat laitteen yläosassa olevaan näyttöloveen. Se on tietysti tuttu Essential Phonen jälkeen erityisesti iPhone X:stä, mutta nykyisin myös monesta Android-laitteesta. Kiinalaisvalmistajilta rakenteen ja ulkonäön kopiointi Applelta on tietysti tuttua ja se käy ilmi tästäkin puhelimesta. Loven lisäksi laitteen reunukset muistuttavat kiiltävinä iPhone X:n ruostumatonta terästä, mutta ovat itseasiassa alumiinia. Lisäksi laitteen alaosasta paljastuu iPhonen kaltaiset kaksi kaiutinritilää eikä tilaa ole, iPhone X:n tavoin, tehty 3,5 millimetrin kuulokeliittimelle. Nyt kun yhtäläisyydet Applen, ja muiden valmistajien, laitteisiin on saatu pois alta, niin päästään itse asiaan eli siihen mitä uutta P20 Pro tarjoaa ulkonäön osalta. Tässä suhteessa on onni, että Huawei toimitti Puhelinvertailun testiin sen komeimmin väritetyn version, nimittäin kenties suurin erottaja on komean värikäs takakuori.

Väristä käytetään nimeä Twilight (iltahämärä), joskin sitä myydään myös violettina tai purppurana. Nimi ei kuitenkaan ole tärkeintä, vaan miltä erikoinen värivaihtoehto näyttää. Lasinen takakansi vaihtaa hieman väriä riippuen katselukulmasta, ja väreistä voi havaita ainakin violetin, sinisen ja vihreän eri sävyjä. Käytännössä alaosa on vihreä, keskiosa sininen ja yläosa violetti, kun laiteen takakantta katsoo suoraan. Tietysti takakuoresta puhuttaessa täytyy myös ottaa huomioon kamerat, jonka kolme linssiä ovat sijoitettu vasempaan ylänurkkaan pystysuunnassa, pitkälti tuttua jälleen iPhone X:stä. Huawei kertoo merkinnöillään samalla, että kyseessä on todellinen kameralaite, sillä ne on sijoitettu laitteeseen pituussuunnassa. Merkinnät eivät häiritse allekirjoittaneen mielestä ulkonäköä, mutta kaksi kameroista ulkonevat niin paljon, että laite ei asetu pöydälle niin hyvin kuin olisi suotavaa. Vasen sivusta on yksinomaan varattu tupla-SIM-paikalle, oikealta puolestaan löytyy äänenvoimakkuuden säädin sekä punaisella värillä merkitty virtapainike. Laitteen yläosasta puolestaan löytyy yllätys, sillä Huawei on istuttanut laitteeseen myös infrapunalähettimen, jota ei nykyisin enää juuri nähdä puhelimissa. Palataanpa kuitenkin vielä näin tämän osion lopuksi etupaneeliin. Huawein huippupuhelimen etupaneelista löytyy melkoisen kookas 6,1 tuuman näyttö, mutta yhtiö on silti tehnyt tilaa kotinäppäimelle, joka sisältää sormenjälkilukijan. Se on hieman erikoinen ratkaisu, mutta mahdollisesti Huawei ei ole halunnut rikkoa takakannen liukuväriä, ja Applea lukuunottamatta valmistajat haluavat jättää "leuan" laitteisiinsa, koska siitä eroon pääseminen vaatii näytön taittamista itsensä alle, joka on kallista ja kasvattaa paksuutta. Sormenjälkilukijan paikka ei ole allekirjoittaneelle, joka on tottunut kyseiseen paikkaan, sinänsä ongelma, mutta ulkonäön puolesta se ei tietysti ole optimaalinen ratkaisu. Mitä tulee vielä loveen, niin pyöreä kuulokeritilä, joka jäljittelee oikealla puolella olevaa kameran linssiä ei ole myöskään kaunein ratkaisu ja vaikuttaa muoviselta, mutta tämä taitaa olla jo saivartelua. Parempi siirtyä objektiivisempaan aiheeseen.

Kuulokeritilän laatuvaikutelma (suihkupää?) ei vastaa laitteen muuten korkeaa tasoa.

Tekniikka Huaweilta löytyy tietysti P-mallistosta paljon eri hintaisia ja tasoisia laitteita, joista P20 Pro on se kallein ja parhaiten varusteltu. Näin ollen sen tekniikan tulee olla vähintään, kuten aiemmin mainittua, mm. Samsungin ja Apple huippulaitteiden tasolla. Näin myös pitkälti on. P20 Pro tarjoaa kuusi gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa, nopean Kirin 970 -järjestelmäpiirin, suuren AMOLED-näytön ja kaikki tarvittavan liitettävyyden lukuunottamatta 3,5 millimetrin kuulokeliitäntää, joka on poistumassa kovaa vauhtia puhelimista. Pari huomiota laitteen tekniikasta on tosin tehtävä heti alkuun. Ensinnäkin Huawein oman suoritinosaston HiSiliconin Kirin 970 -piiri ei tarjoa samankaltaista tehoa, suorituskykyä ja ominaisuuksia kuin parhaimmat Qualcommin ja Applen – tai edes Samsungin – järjestelmäpiirit. Se ei tarkoita, että kyseessä olisi hidas laite, ei todellakaan, mutta esimerkiksi 4K-videon kuvanvakautusta se ei tarjoa ja tehossa se jää tämän vuoden huippulaitteiden varjoon. Tehovajeesta kertovat esimerkiksi suorituskykytestit, joissa se asettuu samoille sijoille kuin esimerkiksi viime kesänä julkaistu OnePlus 5. Tietysti OnePlus 5, ja sen Snapdragon 835, ei ole hidas laite, mutta se on nykyisin puolet halvempi ja jo liki vuoden vanha. Esimerkiksi Snapdragon 845 -piirillä varustetun uuden OnePlus 6:n kanssa P20 Pro ei pysty pisteissä kilpailemaan.

P20 Pro voittaa OnePlus 5:n AnTuTu-testissä, mutta häviää GeekBench 4:ssä. Esimerkiksi Galaxy S9:n tai OnePlus 6:n lukemat ovat astetta suurempia.

Kirin 970 sisältää kahdeksan suoritinydintä, joista neljä on Cortex-A73- ja neljä Cortex-A53-ytimiä. Nämä ovat viime sukupolven suoritinytimiä, joita uudemmat A75 ja A55 löytyvät mm. uudesta Snapdragon 845 -piireistä. Grafiikkapiirinä on Galaxy S9:n tavoin Mali-G72, mutta Samsungin laitteen (MP18) sijaan heikommin varusteltu MP12-versio. Toinen pakollinen huomio täytyy tehdä näytöstä, joka pystyy nk. Full HD+ -resoluutioon. Niinpä laitteessa ei ole Samsungin huippulaitteiden tavoin UHD-tason resoluutiota, mutta iPhone X:n resoluution kanssa se on kutakuinkin tasoissa. Näyttö on myös laadukas AMOLED-paneeli, joka tarjoaa hyvän kontrastin ja värit.

Tekniikan osalta edellä mainitut heikot kohdat jäävät kuitenkin varjoon, kun otetaan käsittelyyn triplakamera, jollaista ei ole älypuhelimessa ennen nähty. Sen 40, 20 ja 8 megapikselin sensorit ja erilaiset polttovälit ovat jotain mitä kilpailijoilla ei ole tarjota. Tästä kuitenkin tarkemmin myöhemmässä erillisessä Kamera-osioissa. Yksi P20 Pro:n vähemmän puhutuista ominaisuuksista on sen mukavan kokoinen akku. Huawein on istuttanut 7,8 millin paksuiseen laitteeseen peräti 4000 milliampeeritunnin akun. Se on tuhat milliampeerituntia enemmän kuin Galaxy S9:ssä ja 500 enemmän kuin S9+:ssa. P20 Pro tukee myös pikalatausta ja tarjoaa myyntipakkauksessa pikalaturin. Valitettavasti lasisesta takakannesta huolimatta langatonta latausta ei ole sisällytetty. Kenties erikoisin ominaisuus on infrapunalähetin, jota ei ole löytynyt kovinkaan monesta älypuhelimesta vuosikausiin. Sen avulla voi tietysti ohjata esimerkiksi televisiota, projektoria tai jopa ilmastointilaitetta esiasennetulla Smart Remote -sovelluksella (Älykäs ohjain).

Infrapunalähetin ja sitä käyttävä kauko-ohjain-ohjelmisto (Älykäs ohjain) löytyvät nykyisin vain harvoista puhelimista.

Jos suorittimien osalta Huawei ei ole ehkä aivan huippujen tasolla, niin sillä on kuitenkin yksi ässä hihassa. P20 Pro sisältää näet nk. neurosuorittimen. Erillinen NPU eli Neural Processing Unit tarjoaa yhtiön mukaan lisää tekoälymahdollisuuksia. Valitettavasti NPU:n potentiaali on toistaiseksi jäänyt kovasti varjoon ja siitä on tähän asti hyötyä pitkälti vain kameran erilaisten toimintojen automaatiossa. Tässä vaiheessa siis NPU:n hyödyt ovat vielä melkoisen vähäiset, mutta tekoälyn tarve ja määrä tulevat jatkossa vain kasvamaan. Käytettävyys ja ohjelmisto Huawein uutuuslaite tarjoaa Androidin 8.1 -version, joka on tällä hetkellä uusin vakaa Android-versio. Sen päällä pyöritetään Huawein omaa käyttöliittymää, joka kantaa nimeä EMUI. EMUI:n 8.1-versio on kovasti edeltäjiensä kaltainen, mutta tarjoaa myös uusia ominaisuuksia. Valitettavasti käyttöliittymän ulkonäössä ei ole älyttömästi kehuttavaa. Käyttöliittymä vaikuttaa olevan puoleksi Samsungilta ja puoleksi Applelta kopioitu, ja vaikka pitäisikin lookista, niin se ei ole kovin omintakeinen. Osasta EMUI:n ikoneista tulee mieleen aiemmat Samsungin TouchWiz-käyttöliittymät ja osasta Applen tie dye -värimaailma. Tämän lisäksi esimerkiksi Gallerian jakonäkymä on kuin suora kopio iOS:stä. Sovellusten sulkemisen animaatio kuitenkin miellyttää silmää.

Käyttöliittymästä voi helposti tunnistaa kilpailijoiden kädenjälkeä.

Onneksi värimaailmaa ja ulkonäköä saa helposti vaihdettua teemasovelluksesta ja EMUI:n mukana tulevia sovelluksiahan ei ole pakko käyttää. Esimerkiksi Galleria-sovellus kannataakin vaihtaa pikimmiten Googlen kuvapalveluun. Yksi merkittävimmistä eroista moniin muihin Android-valmistajiin Huawein käyttöliittymässä on sovellusvalikon puute. Huawei on jo muutaman vuoden ajan luottanut applemaiseen ratkaisuun, jossa kaikki sovellukset ovat oletuksena kotinäytöllä. Tämä iPhone-puolellakin kovasti vuosien varrella kritisoitu design ei ole allekirjoittaneen mielestä missään nimessä optimitapa järjestää sovelluksia. Toki kyseessä on pitkälti tottumus- ja mielipidekysymys. Kun on tottunut Googlen palveluihin sekä laadukkaisiin sovelluskaupan sovelluksiin, niin Samsungiltakin varsin tuttu omien sovelluksien ylitarjonta on valitettavaa. P20 Pro tarjoaa esimerkiksi Huawein omat Musiikki, Video, Galleria, Sähköposti ja Terveys-sovellukset heti kotinäytön ensimmäisellä sivulla. Näistä lienee ainoa käyttökelpoinen on Health, jos käytössä on Huawein muita älylaitteita, kuten älykelloja. On valitettavaa, että Huawei käyttää aikaansa esimerkiksi Peili-sovelluksen tekemiseen, kun työtä riittäisi varmasti muuallakin.

Toisaalta kaikenlaiset kokeilut tarkoittavat, että joukosta löytyy pakostakin muutama ihan hyvä sovellus tai ominaisuus. Sovelluksista yksi parhaista on aiemmin mainittu Älykäs ohjain ja ominaisuuksista mainittakoon esimerkiksi kuvakaappauksen ottaminen, joka onnistuu koputtamalla. Kaksi kopautusta sormen keskinivelellä ja laite ottaa kuvakaappauksen. Samalla nivelellä voi rajata ruudulta alueen, jos haluaa rajatun kaappauksen. Kahdella sormellä puolestaan voi aloittaa ruudun kaappaamisen videoksi. Lisäksi nivelellä saa aikaiseksi, jos asetukset ovat päällä, myös jaetun näytön tilan sekä kirjaimia piirtämällä avattua sovelluksia. EMUI tarjoaa valtaisan määrän muitakin ominaisuuksia, ja Huawein taktiikkana on selkeästi tarjota kaikki mahdollinen ja vielä vähän ylimääräistä, jotta varmasti käyttäjä pystyy ottamaan kaiken hyödyn irti laitteesta. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän kannattaa käyttää tunti tai pari laitteen asetusten selaamiseen, sillä muuten ominaisuudet, kuten akkuasetus Ultravirransäästö, näytön asetuksista löytyvä Luonnollinen sävy tai älykkään avustuksen puolella oleva ja Amazonia hyväksikäyttävä HiTouch saattavat jäädä huomiotta. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kuitenkin lienee, ainakin aiheesta nousseen polemiikin perusteella, loven piilottaminen. Tämä tarkoittaa, näytön yläosan tausta muutetaan mustaksi, jolloin lovi ei erotu enää sen sivuilla olevasta näytöstä. Näyttö toimii edelleen mm. kellon ja akun näyttämiseen.

Kamerat Kamerat ovat P20 Pro:n ehdoton vahvuus kovimpia kilpailijoita vastaan. Huawei ei välttämättä pysty pistämään paremmaksi näyttörintamalla kuin Samsung tai suorituskyvyn osalta kuin Apple, mutta kameran kyvyissä sillä on mahdollisuus päihittää molemmat ja olla koko markkinoiden ykköslaite. Jollain tapaa Huawein ratkaisu muistuttaakin Nokiaa, joka panosti kovasti kameroihin ja vuosia rikkoi mobiilikameroiden rajoja. Myös 40 megapikselin sensorista tulee mieleen 808 PureView ja Lumia 1020, jotka luottivat niin ikään megapikseleihin 41 megapikselin kameroillaan. Jokaisessa tapauksessa, myös uudessa Huaweissa, tosin megapikseleitä yhdistetään pienemmäksi kuvaksi, jolloin koko pysyy järkevissä rajoissa, mutta yksityiskohtia saadaan lisää. Huaweilla on kuitenkin tarjota megapikseleiden lisäksi vielä pari muuta kameraa, jotka tarjoavat muunlaisia etuja. 20 megapikselin mustavalkosensori tarjoaa tietysti mahdollisuuden ottaa kuvia pelkillä harmaansävyillä, mutta sen lisäksi se tarjoaa erottelukykyä värikuville. 8 megapikselin kennon edestä löytyy puolestaan zoom-linssi, jonka ansiosta kamerasta löytyy peräti 3 kertainen optinen zoom.

Kolmikko vaikuttaakin paperilla melkoisen täydelliseltä kombinaatiolta, joiden avulla voidaan ottaa kuvia huippuresoluutiolla, kilpailijoita paremmalla erottelukyvyllä ja markkinoiden johtavalla häviöttömällä zoomilla ilman liikkuvia osia. Heti kärkeen kuvia ottaessa tulee selville, että kyseessä on huippuluokan kamera, joten ehkäpä Dx0Markin huippupisteet eivät ole tuulesta temmattuja. P20 Pro ottaa tilanteessa kuin tilanteessa loistavia kuvia, mutta erityisen hyvin se suoriutuu zoomatessa ja hämärissä olosuhteissa, jolloin hyötyä haetaan kahdesta sekundäärisestä kamerasta. Tämän lisäksi puhelimesta löytyvä NPU eli neuroprosessori suorittaa tekoälytoimintoja, joilla kamera tunnistaa automaattisesti kuvattavan kohteen ja säätää asetukset kohdilleen. Valitettavasti tämä toiminto on tekoälystä huolimatta kovin pinnallinen niissä tapauksissa joissa eron huomaa. Esimerkiksi sinitaivaan kohdalla se korostaa sinistä ja viherkasvien kohdalla vihreätä, tai kenties vain yleisesti värikylläisyyttä. Vaikka itse tunnistus toimikin mm. koirien, ruokien, kasvien ja taivasmaisemien kohdalla liki moitteetta, niin efekti ei ole välttämättä aina niin haluttu. Mikäli ominaisuus olisi vain nimetty Auto HDR:ksi, niin kukaan ei todennäköisesti huomaisi eroa. Jääkin pitkälti kiinni henkilökohtaisista mielipiteistä pitääkö ominaisuudesta vai ei, tai haluaako kuvien värejä ja valaistusta säätää itse vai haluaako sen automatisoida.

Testin aikana kameran tekoäly tunnisti puolisen tusinaa erilaista kohdetta.

Niinpä P20 Pro onkin kenties markkinoiden paras älypuhelinkamera perinteisiin still-kuviin, ja kolmoiskameran tekniikka on todellakin sen arvoista. Tämän lisäksi Huawein tapa tarjota kaikki mahdolliset ominaisuudet tarkoittaa, että kameran asetukset ovat erittäin hyvin muokattavissa, kiitos Ammattilainen-moodin, ja kuvaustiloja on vaikka muille jakaa. Kaikille kuvaustiloille tuskin tulee paljoa käyttöä, mutta esimerkiksi hidastuskuvaus on valitettavan heikko, sillä vastaavalla ominaisuudella ovat mässäilleet mm. Samsung ja Apple. Applesta puheenollen P20 Pro:n Muotokuva-kuvausmoodista löytyy myös Applen iPhone X:ssä esittelemät portrettivalaistukset, jotka on kopioitu melko häikäilemättömästi.