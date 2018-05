Uudet mallit julkistettiin: Tässä ovay Nokia 5.1, Nokia 3.1 ja Nokia 2.1

Nokia 5 (Nokia 5.1)



julkisti eilen uusia Android-pohjaisia-älypuhelimia halvempaan ja keskihintaiseen segmenttiin. Yhtiö on ottanut ohjelmistojen versiointinumerokäytännön käyttään puhelintensa nimeämisen suhteen, mikä pitänee numeroinnin sekasotkun ehkä vähän rajatumpana.Uudet mallit ovat tämän vuoden versioitaja-laitteista ja kantavatlisänimeä.Nokia 5.1 asettunee alempaan keskihintaisten Androidien luokkaan: hinta on HMD Globabin mukaan 189 euroaja laite saapuu myyntiin heinäkuussa 2018.Nokia 5.1 nostaa näytön koon 5.5 tuumaan ja käyttää FullHD+ -tarkkuutta 18:9 -kuvasuhteella. Takakamera on 16 megapikselin tarkkuudella varustettu ja samalla sormenjälkilukija on siirtynyt takakameran viereen, vapauttaen etupuolelta tilaa kasvaneelle näytölle - pitäen laitteen fyysisen koon käytännössä samana kuin aiempi Nokia 5, vaikka näyttö kasvoikin.Laite tulee myyntiin kahtena eri versiona: edullisempi malli sisältää 2 gigatavua käyttömuistia ja 16 gigatavua tallennustilaa, kalliimpi versio taas tarjoaa 3 gigatavua muistia ja 32 gigatavua tallennustilaa. Järjestelmäpiirinä käytetäänin Helio P18 -piiriä.Nokia 3.1 asettuu erittäin mielenkiintoiseen ja kilpailtuun hintasegmenttiin - puhelin maksaa 139 euroaja tulee myyntiin jo kesäkuussa 2018.Uutuus sisältää 5.2 tuumaisen HD+ -tarkkuudella varustetun näytön, 18:9 -kuvasuhteella. Näyttö on pyöristetty reunoilta ja käyttää-lasia. Takakamera on 13 megapikselin tarkkuudella varustettu.Myös Nokia 3.1 tulee myyntiin kahtena versiona: halvempi malli sisältää 2 gigatavua käyttömuistia ja 16 gigatavua tallennustilaa. Kalliimmasta taas löytyy 3 gigatavua käyttömuistia ja 32 gigatavua tallennustilaa.Nokia 2.1 suhteen HMD hehkuttaa etenkin sen akkukestoa. Laitteesta löytyy iso, 4 000mAh akku ja HMD kehuukin Nokia 2.1 olevan "kahden päivän akkukestolla" varustettu.Puhelimessa on 5,5 tuuman HD-tarkkuuden näyttö,-järjestelmäpiiri ja 8 megapikselin takakamera. Etukamerasta löytyy siitäkin 5 megapikselin tarkkuus.Nokia 2.1 löytänee varmasti ostajansa, sillä hinnat alkavat 115 eurosta. Laite saapuu myyntiin heinäkuussa 2018.