Väisty iPhone X! Lenovo julkaisee todellisen kehyksettömän puhelimen

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Kiinalainen teknologiayhtiö Lenovo tunnetaan erityisesti tietokoneista, mutta se on valmistanut myös älypuhelimia pitkän aikaa. Motorolan nykyisin omistama Lenovo valmistaa omalla nimelläänkin laitteita, jotka on pääasiassa suunnattu Aasian markkinoille.



Näistä laitteista seuraava tulee ensi kuussa, ja sen on määrä nostaa kehyksettömät kosketusnäytöt uudelle tasolle. Lenovon 5. kesäkuuta esiteltävää laitetta on kiusoiteltu viime aikoina, ja tulossa on paljon iPhone X:ää, ja sitä seuranneita lovinäyttöisiä laitteita, kapeammilla kehyksillä varustettu laite.

Kiinan Pekingissä ensi viikolla esiteltävä laite, joka kantaa nimeä Z5, supistaa reunukset minimiin ja jopa poistaa loven. Niinpä näyttöpinta-ala on pitkälti 90 prosentin paremmalla puolella suhteessa koko etupaneeliin.



Itseasiassa näyttö kattaa peräti 95 prosenttia etupaneelista, joka on ehdottomasti uusi ennätys älypuhelimissa. Esimerkiksi iPhone X:ssä vastaava luku on n. 83% ja Android-valmistajatkaan eivät ole päässeet paljon 85 prosenttia korkeammalle.



Muuten tekniikka on valitettavasti tässä vaiheessa vielä pimennossa, joten joudumme odottamaan ensi viikkoon. Todennäköisesti laite ei kuitenkaan virallisesti tule Suomeen, mutta jospa sen jälkipyykkinä syntyy vastaavanlaisia laitteita myös länsimarkkinoille.