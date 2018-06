Google poisti Android-sivustolta tabletit kokonaan

Googlen mobiilikäyttöjärjestelmä täyttää syksyllä kymmenen vuotta ja vuosien aikana se on nähty monenlaisissa laitteissa. Luonnollisesti älypuhelimet ovat sen yleisin käyttökohde, mutta käytetään sitä tietysti myös mm. tableteissa.Vuodesta 2012, ja tuolloin julkistetusta Nexus 7 -tabletista, lähtien useat valmistajat ovat luoneet Android-tabletteja, mutta koskaan niistä ei ole tullut kovin isoa hittiä iPadin tavoin. Optimointi ei ole koskaan ollut parhaalla tasolla, ja niinpä Android-tabletit ovatkin viime vuodet hävinneet pitkälti markkinoilta.Tämän on tietysti huomioinut Googlekin, ja nyt Android-tableteille on laitettu viimeinen niitti. Google on nimittäin poistanut tablettiosion Androidin viralliselta verkkosivustolta.Aiemmin android.com :sta on löytynyt puhelinten (Phones), puettavan teknologian (Wear), autojen (Auto) ja yrityslinkkien (Enterprise) lisäksi myös tableteille (Tablets) oma linkki. Android Central on huomannut , että nyt navigointipalkin linkki on poistunut kokonaan.Luonnollisesti Androidia löytyy edelleen kaupoista myös tablettimuodossa, mutta Google on nähtävästi siirtynyt pois niiltä markkinoilta ainakin toistaseksi.