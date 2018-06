Samsung yrittää pilata Applen syksyn – Galaxy Note 9:n julkistuspäivä paljastui

Kesä on saapunut ryminällä Suomeen ja se tarkoittaa älypuhelinharrastajien keskuudessa sitä, että huhut seuraavan iPhonen spekseistä alkavat. Samalla kohistaan myös uuden Galaxy Noten julkaisusta, joka tänä vuonna koittaa Bloombergin lähteiden mukaan elokuun 9. päivänä.Liekö julkaisupäivässä jonkinlaista symboliikkaa, sillä stylus-kynään tukeutuva jättipuhelin ennättää tänä vuonna versionumeroinnissa lukuun 9. Bloombergin lähteiden mukaan Galaxy Note 9 on ulkonäöllisesti samankaltainen kuin viime vuonna esitelty malli, mutta tekniikkaa on ehostettu. Kamera on päivitetty paremmaksi ja järjestelmäpiirikin on vaihdettu vauhdikkaampaan.Elokuun 9. päivänä pidettävässä Unpacked-tapahtumassa esiteltävä puhelin saapuu markkinoille näillä näkymin jo elokuun lopulla. Suunnitelmat voivat kuitenkin aina muuttua, mutta Samsung halunnee puhelimen markkinoille ennen uuden iPhonen julkistusta.