Kiinalainen älypuhelinvalmistaja sopuun Yhdysvaltojen kanssa, hintaa miljardi

Kiinalaisyhtiö ZTE ja Yhdysvaltojen hallitus on päässyt uuteen yhteisymmärrykseen älypuhelinvalmistajan toiminnasta. Aiemmin ZTE:lle oli laitettu hallituksen toimesta seitsemän vuoden esto, sillä se oli luvattomasti myynyt tuotteita Iraniin ja Pohjois-Koreaan.Nyt ZTE ja Yhdysvallat ovat kuitenkin sopineet, että ZTE maksaa miljardin dollarin hyvityksen ja lisäksi 400 miljoonaa dollaria lisää maksettavaa, jos se vielä rikkoo sopimusta. Kyseessä on kauppaministeriön kaikkien aikojen suurin rangaistus, ja yhtiön toimintaa seurataan jatkossa yhä tarkemmin.Maailman yksi suurimmista älypuhelinvalmistajista joutuu vaihtamaan johtoryhmäänsä Yhdysvalloissa ja sillä täytyy olla oma tiimi kymmenen vuoden ajan, joka valvoo, että sopimuksista pidetään kiinni.Yhdysvaltain kauppaministeri Wilbur Ross kertoi Reutersin mukaan , että ZTE:n toimien kanssa ollaan edelleen hyvin tarkkana ja sitä varten on myös oikeuden toimesta nimetty valvoja.ZTE:n ja muiden kiinalaisten älypuhelinvalmistajien suhteet Yhdysvaltoihin ovat olleet viime aikoina kovin kivikkoiset. Esimerkiksi Huawein viime vuoden huippupuhelimen, Mate 10:n, operaattorijulkaisu Yhdysvalloissa peruuntui vain tunteja päiviä ennen laitteen esittelyä Yhdysvalloissa.Ainakin yhtenä syynä tähän oli todennäköisesti huolet mahdollisesta yritys- tai muusta vakoilusta.