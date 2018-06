Tältäkö näyttää tuleva Pixel 3 XL lovineen ja kaksoisetukameroineen?

Nyt kun vuoden ensimmäisen puoliskon älypuhelinjulkaisut alkavat olla ohi, ja kesätauko on edessä parin kuukauden verran, niin odotamme tietysti huhuja ja vuotoja syksyn tulevista huippujulkaisuista.Tulossa on tietysti Samsungilta uusi Note ja Applelta kenties peräti kolme uutta iPhone-mallia, mutta tämän päivän vuodot koskevat sitä kolmatta merkittävää syksyn uutuutta. Kyseessä on tietysti Googlen Pixel 3, joka saapunee todennäköisesti jälleen kahtena eri kokoversiona.Nyt xda-developers-foorumilla on julkaistu kaksi kuvaa, joissa on väitetysti Googlen tulevan Pixel 3 XL -malli.Tämä suurempi versio tulevasta Google-huippupuhelimesta vaikuttaa olevan melkoisen tutun näköinen ja vuoto vaikuttaa melko luotettavalta, joskin aina kannattaa ottaa vuodot ja huhut vähintäänkin pienellä varauksella.Julkaisijan mukaan kyseessä on prototyyppimalli, joka luonnollisesti kuukausia ennen julkaisua on luonnollista. Tässä vaiheessa nimittäin myyntiversioita on tuskin liikkeellä, ja takakannen logokin kertoo lienee prototyypistä.Kuvista paljastuu paitsi kovasti edeltävää sukupolvea muistuttava kaksiosainen takakansi ja yksittäinen kamera sekä sormenjälkilukija, niin yksi uutuus. Ja uutuus on tietysti tämän vuoden trendin mukaisesti lovi näytön yläreunassa. Aiempien vuotojen lisäksi lovesta löytyy myös kaksi kameraa, joka vaikuttaisi siis vahvistavan erikoisen kameraratkaisun.Muuta tekniikka laitteessa on todennäköisesti ainakin Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri ja kuvan mukaan 4 gigatavua RAM-muistia sekä 128 gigatavua tallennustilaa (riippuen mallista).