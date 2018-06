Varastiko Apple erään start upin logon?

esitteli alkuviikolla iOS 12:n ja sen sisältämät uudet ominaisuudet. Samassa yhteydessä Apple esitteli Siri Shortcuts -nimisen sovelluksen, jonka avulla voi automatisoida tiettyjä usein käytettyjä tehtäviä, jolloin samojen askareiden manuaaliseen tekemiseen ei mene turhaan aikaa.WWDC:n avajaisesityksessä Siri Shortcutsia visualisoitiin näyttävällä logolla, joka on pienen Shift-teknologiayrityksen mukaan varastettu heiltä . Tai jos ei nyt suoranaisesti varastettu, niin ainakin sen muotokieli on samankaltainen. Shift kokee Applen loukanneen sen immateriaalioikeuksia siinä määrin, että yhtiö vaatii 200 000 dollarin korvausta. Rahasumma vastaa niitä kuluja, jotka syntyvät yhtiön brändin uudistamisesta.Logoissa voidaan nähdä samankaltaisuuksia, mutta visuaalinen ilme kuitenkin poikkea siinä määrin, että sekaantumisen vaaraa tuskin on. Voikin olla, että Shift näki tässä tilaisuuden hankkia mediahuomiota itselleen ja näkyvyyttä yhtiölle. Kovin moni tuskin on aiemmin kuullutkaan Shift-nimisestä yhtiöstä.