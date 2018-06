Apple Watchin painikkeet katoamassa? Mutta sitä ennen luvassa uusia nappuloita

Mekaanisista painikkeista ei oikein pidetäsuunnitteluosastolla. Vaikka ne antavat erinomaisen tuntuman, niin niillä on useita heikkouksia elektronisissa laitteissa. Fast Companyn mukaan Apple aikoisi muuttaa Watch-älykellon painikkeet kosketusherkiksi, jolloin niitä ei tarvitsisi eikä edes voisi painaa.Mekaanisten painikkeiden heikkous on niiden vaatima tila hyvin pieniksi ahdatuissa laitteissa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laitteeseen voidaan mahduttaa pienempi akku. Pienempi akku taas tarkoittaa pienempää akkukestoa, mikä harvoin on laitteen käyttäjien toivoma piirre. Lisäksi mekaaniset painikkeet sisältävät aukkoja, joita on hankala pitää vesi- ja pölytiiviinä.Fast Companyn mukaan tulevassa Apple Watchissa olisi esimerkiksi kruunu, jota ei voisi lainkaan painaa. Sen sijaan kruunua voi hellästi koskettaa. Lisäksi kelloon saattaa olla tulossa muitakin kosketusalueita / painikkeita, joita voitaisiin hyödyntää biometrisessa mittauksessa. Esimerkiksi sydämen rytmiä voitaisiin seurata usean painikkeen mahdollistaman usean kosketuspinnan kautta.Sivuston lähteiden mukaan Applen teollisen muotoilun yksikön tavoitteena on kuitenkin kehittää kello, jossa ei olisi lainkaan painikkeita. Tähän samaan tavoitteeseen on pyritty esimerkiksi iPhone X:n kohdalla.