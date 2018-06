Totta vai tarua? Apple saattaa muuttaa taas iPhonen latausporttia

on tunnettu siitä, ettei sille kelpaa muiden käyttämät teknologiat tai yleiset standardit, vaan se käyttää mieluummin omia ratkaisuja. Hyvä esimerkki tästä on iPhoneissa käytetyt portit.Taiwanilaisen Digitimes-verkkojulkaisun mukaan Apple olisi kuitenkin valmis hylkäämään nykyisen Lightning-portin ja siirtymään mobiililaitteissaan USB-C-porttiin. Selkeää järkevää syytä porttimuutokselle ei jutussa anneta, mutta USB-C:ssä pitäisi olla selkeä tekninen etu jotta Applen olisi järkevää vaihtaa porttia.Lightning-portti sisältää jo nyt kaikki USB-C:n keskeisimmät ominaisuudet, kuten mahdollisuuden laittaa liitin porttiin kummin päin tahansa. USB-C on kuitenkin leveämpi kuin Lightning, joten tässä mielessä muutos olisi hyppäys taaksepäin.Piiritoimittajien kertomuksiin perustuvaa juttua ei kuitenkaan kannata ottaa liian tosissaan, koska Applella ei ole välttämättä mitään pakottavaa syytä kertoa todellisia motiivejaan tilauksille. Voikin olla, että Apple on yksinkertaisesti muuttamassa iPhonen ja iPadin laturikaapelin USB-pään USB-C:hen.Digitimesin mukaan porttimuutos koittaisi vuonna 2019.