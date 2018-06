Nokia 7 Plussan uusi Android-päivitys kaataa puhelimia

HMD Globalin käsialaa olevat Nokian Android-puhelimet ovat ehdottomasti markkinoiden kärkeä ohjelmistopäivitysten osalta. Vain kenties Googlen omat älypuhelimet saavat päivityksiä paremmassa tahdissa kuin Nokia-älypuhelimet.Tämä koskee myös vielä suuren osan ulottumattomissa olevaa Android P beetajulkaisua, jonka avulla tulevaa Android-versiota pääsee kokeilemaan vain harvat ja valitut. Näiden valittujen joukkoon kuuluvat mm. OnePlus 6:n ja Nokia 7 Plussan omistajat.Valitettavasti aivan kaikki ei ole mennyt putkeen Nokian ohjelmistopäivitysten osalta, sillä raportit kertovat, että uusi kesäkuun tietoturvapäivitys juuri kyseiselle Android P -käyttöjärjestelmälle rikkoo nyt Nokia 7 Plus -laitteiden toimintaa. Android Central kertoo käyttäjän ongelmista, jonka mukaan OTA-päivityksenä saapunut kesäkuun tietoturvapäivitys olikin tiedostojärjestelmän korruptoinut virheellinen Oreo-päivitys. Ainoa ratkaisu on täydellinen laitteen resetointi, joka ei tietysti ole mitenkään optimaalinen tapa ratkoa ongelmia.Kyseisen käyttäjän valituksen jälkeen on paljastunut myös muita henkilöitä, joilla on ollut ongelmia kyseisen päivityksen kohdalla.Onneksi ongelma on tiettävästi ainoastaan Android P -beetaohjelmassa olevien harmina, mutta lienee syytä olla varovainen June 2018 -päivityksen kanssa, jos kuulut tuohon joukkoon.