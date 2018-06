Sony uudistaa Xperia-puhelimia, nykyisen käyttöliittymän kehitys loppuu

Sonyn älypuhelimista löytyy monien muiden valmistajien tapaan yhtiön omaa tekoa oleva käyttöliittymä, jonka myötä Androidia on kustomoitu japanilaisyhtiön näköiseksi. Nyt tiedot kertovat, että hiljattain saapunut päivitys on viimeinen kyseiselle käyttöliittymälle.Xperia Home -tiimin Erika Prymus on vahvistanut Google+-viestissään , että uusia ominaisuuksia ei enää tuoda Xperia Homeen ja tämä johtuu kyseisen ohjelmiston poistumisesta.Vielä ennen launcherin täydellistä tuen poistumista tiimistä luvataan, että esimerkiksi bugikorjauksia tuodaan tarpeen mukaan.Sony ei kuitenkaan ole myöntymässä täysin kustomoimattomaan Googlen versioon, vaan tulossa on uusi launcher-ohjelmisto. Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa mitä uudistuksia uudelta ohjelmistolta voidaan odottaa, mutta näemme sitä kenties jo seuraavan sukupolven Xperia-huippupuhelimissa.