Opas: Näin käytät kännykkää oikein kesän festareilla 2018

Lähes kaikki viestittely on siirtynyt tekstiviesteistä nettipohjaisiin palveluihin, kuten WhatsAppiin ja Messengeriin. Näissä saadaan lukukuittus, ryhmäviestit toimivat ja kaikki on muutoinkin perinteisiä tekstiviestejä joustavampaa. Mutta palvelut kuormittavat datayhteyksiä jo pelkästään olemalla päällä.

Kuvien ottaminen on ollut jo vuosien ajan puhelinten yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Kuvien koot ovat kasvaneet kännyköiden kameroiden kehittyessä. Samaan aikaan verkkoon kuvia automaattisesti varmuuskopioivat sovellukset, kuten iCloud ja Google Photos, ovat vallanneet alaa, joten jokaisen kuvan ottamisen jälkeen puhelin lähettää helposti megatavuittain dataa nettiin.

Ihmiset lisäävät kuvia sosiaaliseen mediaan jo tapahtumien aikana - Instagram, SnapChat ja Facebook täyttyvät festarikuvista illan edetessä. Esimerkiksi viime vuoden Qstock 2017 -tapahtumasta löytyy tuhansia kuvia Instagramista.

-tapahtumasta löytyy tuhansia kuvia Instagramista. Kuviakin pahempi on tietysti video, joka on kasvattanut suosiotaan räjähdysmäisesti viime vuosina - ja festareilla on tietysti suuri houkutus kuvata suosikkiartistinsa keikka talteen omalle puhelimelleen (vaikka laadusta, tuhansien ihmisten selkien takaa kuvattuna, voidaankin olla montaa mieltä). Ja taas verkkoon tapahtuva varmuuskopiointi ja sosiaaliseen mediaan tehdyt jaot lisäävät dataliikennettä.

Mikäli WhatsApp tai Messenger ei toimi, käyttäkää perinteisiä tekstiviestejä.

Suuret yleisötapahtumat ovat tyypillisiä tilanteita, joissa mobiiliverkot ovat helisemässä ja tilanne muuttuu siirrettyjen datamäärien osalta vuosi vuodelta pahemmaksi.Tähän joukkoon mahtuvat lyhyen kesämme lukuisat festarit, joiden ongelmavyyhti koostuu monesta tekijästä. Festareilla on usein kymmeniä tuhansia ihmisiä pakkautuneena pienehkölle alueelle, jota palvelee tavallisessa tilanteessa vain yksi tai muutamia tukiasemia. Samaan aikaan tapahtumat ovat jo luonteeltaan sellaisia, että ihmisillä on suuri tarve käyttää kännykkäänsä, mitä moninaisimmin tavoin.Etenkin mobiilidatayhteydet ovat usein tukossa festarien aikaan ja tähän on joukko erilaisia syitä:Tähän kun lisätään kaikki muut tavat, millä ihmiset nettiä festarialueella käyttävätniin kulutetun datan määrä henkeä kohden onkin helposti jo aivan liikaa festarialuetta palveleville tukiasemille.Aloimme seuraamaan mobiilidatayhteyksien toimivuutta vuonna 2015, silloin Joensuussa järjestetyssä-tapahtumassa. Tuolloin yleisesti käytössä ollut 3G yksinkertaisesti ei kestänyt ihmismassaa, vaan sekä datapohjaiset viestitettä perinteiset tekstiviestit hyytyivät, kaikilla kolmella operaattorilla. Viestit eivät käytännössä liikkuneet ajoittain lainkaan, välillä kymmenien minuuttien tai jopa tuntien viiveellä.Vuonna 2015 ne harvat keillä jo oli mahdollisuus käyttää 4G-verkkoa, olivat paremmassa asemassa ja etenkin dataliikenne siirtyi lähes tavanomaiseen tapaan 4G-verkon suuremman kapasiteetin ansiosta.Vuonna 2016 Oulussa järjestetty Qstock oli seuraava testin paikka. Tuolloin kännykkäkanta oli jo jakautunut paremmin sekä 3G-verkon että 4G-verkon välille ja operaattoritkin olivat panostaneet tapahtumaan tuomalla lisäkapasiteettia paikalle. Viiveitä esiintyi, mutta ne olivat enää maksimissaan 15 minuutin mittaisia viiveitä esim. WhatsApp-viestien perille toimituksessa.Vuosi 2017 oli jo operaattoreilta selkeästi hyvin hoidettu -issa yhteydet toimivat kaikilla kolmella operaattorilla mainiosti ja datapohjaiset viestimet, kuten WhatsApp ja Messenger, toimivat lähes viiveettä. Luonnollisesti suuremmat datasiirrot, kuten kuvien ja videoiden lisäys sosiaaliseen mediaan kestivät edelleen hieman tavanomaista kauemmin, mutta verkkokatkoilta vältyttiin jo viime vuonna. Vuonna 2017 emme enää testanneet lainkaan 3G-verkon toimivuutta, koska 4G on jo tullut tarjolle halvempaankin laitekantaan ja 4G-liittymät ovat valtavirtaa.Vuosien mittaan operaattorit ovat selkeästi oppineet ottamaan massatapahtumat jatkuvasti paremmin huomioon, mutta täysin tuskatonta kännykän käyttö ei festareilla ole vieläkään. Tärkeimpänä vinkkinä voitaneen sanoa, että kannattaa opetella uudestaan tavallisten puheluiden ja tekstareiden käyttöön. Ja kaikkien muiden festarivieraiden kannalta kannattaa muokata oman puhelimen asetuksia niin, että turha datankulutus olisi minimissään festareiden ajan, koska turha datakäyttö vie verkkokapasiteettia muilta festarikävijöiltä. Turhalta datakäytöltä voi välttyä kytkemällä sovellusten automaattiset päivitykset, verkkovarmuuskopioinnit, jne pois päältä festariviikonlopun ajaksi, jolloin muillakin festarikävijöillä on enemmän verkkoyhteyksiä käytössä.Toki festareilla myös puhelimia menee hukkaan, joten puhelimen löytämistoiminnon kytkeminen päälle on hyvä idea sekin, jolloin puhelinta on helpompi metsästää.Myös festarit itsessään ovat oppineet ottamaan kännykänkäyttäjiä paremmin huomioon ja etenkin vuoden 2017 Qstockissa olluttarjoama mahdollisuus ladata tyhjäksi käynyttä kännykän akkua kesken tapahtuman oli tervetullut yllätys.Yhteenvetona ennen festareita kannattaakin siis tehdä seuraavat temput:Ja tietysti tärkeimpänä vinkkinä: keskity festariin ihan ilman puhelintakin.