Banaanipuhelimen ennakkomyynti alkoi Suomessa

Suomalainenon aloittanut banaanipuhelimen eli Nokia 8110 :n uusintapainoksen ennakkomyynnin. MWC-messuilla julkistettu puhelin maksaa vain 79 euroa ja se tulee saataville 16. heinäkuuta.Lempinimen juuria ei tarvitse kauaa ihmetellä, sillä Nokia 8110 on muotoiltu kaarevaksi. Sen lisäksi puhelimen näppäimistöllä on alaspäin liukuva suoja, joka entisestään korostaa pitkää ja kaarevaa designia. Uusi Nokia 8110 tukee 4G-yhteyttä, joten pieneltä 2,4 tuuman näytöltä luonnistuu pelkistetyssä muodossa Google Mapsin ja Facebookin selaaminen. Nokia 8110 4G :n matkapuhelinyhteyden voi jakaa esimerkiksi tietokoneelle Wi-Fi Hotspotin ansiosta.Polykarbonaattisen kuoren sisältä löytyy 2 megapikselin kamera (LED-salamalla), Qualcommin Snapdragon 205 -järjestelmäpiiri, 512 megatavua käyttömuistia ja 4 gigatavua tallennustilaa. Ohjelmistona on KaiOS-käyttöjärjestlemä.Vuosi sitten julkaistu Nokia 3310:n uusintapainos on ollut todellinen hitti ympäri maailman, joten Nokia 8110:n suhteen odotukset ovat niin ikään korkealla.