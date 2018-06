Apple julkaisi ennakkoversion iOS 12:sta – Kaikkien kokeilijoiden saatavilla

on julkaissut tulevana syksynä julkaistavasta-mobiilikäyttöjärjestelmästä ensimmäisen julkisen beta-version. Keskeneräistä ohjelmistoa pääsevät testaamaan vaikkei olisikaan ohjelmistokehittäjä, vaan pelkkä innokkuus riittää. Testausrinkiin voi hakeutua täällä Käyttöjärjestelmä esiteltiin yleisölle WWDC:ssä kesäkuun alussa. Ohjelmisto sisältää paljon suorituskykyä lisääviä parannuksia, esimerkiksi kamerasovelluksen luvataan käynnistyvän peräti 70 prosenttia nopeammin kuin aiemmin. Käyttöjärjestelmä julkaistaan iPhone 5s:lle sekä sitä uudemmille iPhoneille. Optimointien lisäksi Apple on lisännyt joukon uusia ominaisuuksia, joista osa on tosin saatavilla vain iPhone X:lle.Uusiin ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi FaceTime-ryhmäpuhelut, paikallinen AR-moninpeli, uudet animoji-hahmot sekä tuki virtuaaliselle omakuvalle, memojille. Sirin kyvyykkyyksiä on parannettu ja puhelimeen on lisätty päivittäisten tehtävien automatisointiin suunniteltu Siri Shortcuts -toiminto.