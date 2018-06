Halvat Android-puhelimet kehittyy – Uudet piirit tuovat lisää suorituskykyä

Android-älypuhelimien piirimarkkinoita suvereenisti hallitseva Qualcomm on esitellyt jälleen uusia keskihintaisiin ja alempaan keskiluokkaan tarkoitettuja järjestelmäpiirejä. Uutuudet ovat nimeltään Snapdragon 632, 439 ja 429. Niihin perustuvat laitteet tulevat markkinoille tämän vuoden loppupuolella.Snapdragon 632 on valmistettu 14 nanometrin prosessilla ja siitä löytyy kaikkiaan neljä Cortex-A73- ja neljä Cortex-A53-ydintä. Piirijätti on lisännyt suorittimeen omia modifikaatioita, minkä vuoksi Qualcomm kutsuu 632:n ytimiä nimellä Kryo 250. Edullisempiin puhelimiin tarkoitetussa Snapdragon 439:ssä on vuorostaan kahdeksan Cortex-A53-ydintä ja kaikkein edullisimmassa vaihtoehdossa, Snapdragon 429:ssä, on vain nejä Cortex-A53-ydintä.Näytönohjaimet on niin ikään päivitetty kaikkiin piireihin. Snapdragon 429:n Adreno 504 on parhaimmillaan 50 prosenttia suorituskykyisempi kuin edeltäjänsä (Adreno 308).Qualcommin julkistamat piirit tuovat halpoihin Android-puhelimiin lisää kaivattua suorituskykyä sekä uusia ominaisuuksia, eli käytännössä edullisemmatkin puhelimet alkavat olla kiinnostavia vaihtoehtoja kalliiden mallien rinnalla. Esimerkiksi Snapdragon 439 tukee Full HD+-resoluutiota, sisältää X6-modeemin (150 Mbps:n latausnopeus) sekä on yhteensopiva 21 megapikselin kameran tai kahdesta 8 megapikselin kennosta koostuvan kameran kanssa.