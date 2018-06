HMD Global työstää Nokia 9 -puhelinta erikoisella sormenjälkilukijalla

Raportit kertovat, että suomalainen älypuhelinvalmistaja HMD Global kehittää parhaillaan huippupuhelinta, jossa on erikoinen biometrinen tunnistin. Kyseessä on pitkään huhuttu Nokia 9, jonka sormenjälkilukija on varsin epätyypillinen.Jo iPhone X:ään huhuttiin aikoinaan näytön sisälle, tai pikemminkin paneelin taakse, sijoitettua sormenjälkilukijaa. Sitä ei tietysti nähty, mutta sittemmin teknologia on kehittynyt siihen malliin, että ensimmäiset kiinalaisvalmistajat ovat jo sitä testimielessä laitteisiinsa istuttaneet.Nyt kyseistä lukijateknologiaa tuodaan Nokian älypuhelimeen. Tietojen mukaan laite, jonka uskotaan lopulta saavan nimen Nokia 9, kantaa yhtiön sisällä koodinimeä A1 Plus tai A1P. Tämä vaikuttaisi kertovan myös laitteen suurikokoisesta näytöstä, joka lienee minimoi reunukset.Laitteen muihin ominaisuuksiin lukeutuu huhujen mukaan ainakin monista huippulaitteista tuttu Snapdragon 845 -järjestelmäpiiri. Arvioitu julkistusaika sijoittuu vuoden toiselle puoliskolle, mahdollisesti elo-syyskuuhun.