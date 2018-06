Samsungin viestisovellus saattaa lähettää satunnaisesti kuvia tietämättäsi

Mikäli käytät Samsungin älypuhelinta ja erityisesti jos olet valinnut tekstiviestisovellukseksi puhelimeen esiasennetun Samsungin Messages-sovelluksen, niin nyt on aika huolestua tietoturvasta.Tiedot uudesta bugista Samsungin puhelimissa kertovat, että Samsungin viestisovellus lähettelee kuvia täysin tietämättäsi kontakteille. Raportit käyttäjiltä Redditin välityksellä kertovat, että sovellus lähettää satunnaisia kuvia.Mikä vielä erikoisempaa, niin sovelluksesta ei edes näy mitään todisteita tästä, vaan kuvat siirtyvät vastaanottajalle ilman minkäänlaista jälkeä. Tässä vaiheessa ei ole tietoa mitä kaikkia laitteita ongelma koskee, mutta käyttäjien mukaan ainakin Galaxy S9 ja Note8 ovat kärsineet ongelmista.Koska ongelma vaikuttaa olevan Samsung Messages -sovelluksessa, niin se saattaa koskea liki kaikkia Samsungin laitteita, mutta varmuutta laajuudesta ei ole. Jotkut arvioivat, että kyseessä voi olla uusi päivitys sovellukseen, joka on ladattu Galaxy Storen kautta. Tällä hetkellä helpoin ratkaisu ongelmaan on poistaa sovelluksen oikeudet tallennnustilaan.Luonnollisesti tässä vaiheessa kannattaakin olla ennemmin varovainen, jos omistaa Samsungin älypuhelimen ja haluaa pitää kuvat visusti itsellä.Tämä onnistuu menemällä valikossa Asetukset -> Sovellukset -> Samsung Messages -> Käyttöoikeudet -> Tallennustila.Oletko sinä huomannut hiljattain vastaavanlaisia ongelmia omassa Galaxy-laitteessa?