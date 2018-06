YouTube sai tuen taustakatselulle – Ei toimi Suomessa

ilmaiskäyttäjien harmiksi palvelun videoiden toisto pysähtyy jos ruudulle avaa jonkin toisen sovelluksen. Videoiden katselu ja muun sovelluksen käyttö samanaikaisesti ei ole onnistunut tähän päivään mennessä kuin hankkimalla maksullinen Premium-tilaus. Pieniä askeleita muutoksen tiellä ollaan kuitenkin jo otettu.Tuoreen muutoksen myötä ilmaisen YouTuben käyttäjät voivat Yhdysvalloissa hyödyntää Android Oreon Picture-in-Picture-tilaa , mikäli he mielivät katsella videota ja tehdä samaan aikaan muuta. Picture-in-picture-tila on aiemmin ollut saatavilla ainoastaan maksullisen tilauksen hankkineille käyttäjille. Tosin nytkään PiP-tila ei toimi kaikkien videoiden kohdalla, esimerkiksi musiikkivideoita ei voi laittaa taustalle pyörimään.Lisäksi muutos on tullut voimaan ainoastaan Yhdysvalloissa, muualla maailmassa ominaisuutta joudutaan vielä odottelemaan.