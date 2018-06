OnePlussalta ensimmäisten joukossa 5G-puhelin ensi vuonna

OnePlussaa ei välttämättä tunneta nykyisellään maailman innovatiivisimpana älypuhelinvalmistajana, mutta loistavia ja huippuominaisuuksilla varustettuja laitteita se osaa toki tuottaa. Tulevaisuudessa OnePlus pyrkii kuitenkin vahvemmin allonharjalle, josta kertoo vihkiytyminen tulevan sukupolven 5G-verkoille.Tästä kertoi yhtiön toimitusjohtaja Pete Lau PCMagin haastattelussa , jossa hän kertoi, että yhtiö haluaa olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa 5G-yhteyksiä älypuhelinkäyttäjille. Niinpä OnePlus haluaa julkaista 5G-älypuhelimen ensi vuoden aikana, joka käytännössä tarkoittaa, että joko OnePlus 7 tai OnePlus 7T tulee olemaan yhtiön ensimmäinen 5G-puhelin, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan.Laun mukaan yhteistyö Qualcommin kanssa on ollut niin hedelmällistä, että se tulee olemaan 5G-piirien ensimmäisiä käyttäjiä. Tavoitteena on saada laite valmiiksi sopivasti Yhdysvalloissa ensi vuodeksi suunniteltujen 5G-verkkojen avajaisten yhteyteen.Yhtiö tähtää samalla amerikkalaisoperaattorien myyntiin, jossa se ei ole aiemmin ollut. Yhdysvalloissa valtaosa puhelimista myydään operaattorien kautta, mutta OnePlus on tähän asti ollut maassa tarjolla vain suoraan OnePlussan verkkokaupasta.Pete Lauta haastateltiin tällä viikolla alkaneessa Mobile World Congress Shanghai -tapahtumassa.