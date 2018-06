Kannattaako vaihtaa OnePlus? Vertailussa OnePlus 5T ja OnePlus 6

Vertailussa

OnePlus 6

OnePlus 5T Mitat

155,7 x 75,4 x 7,8 mm

156,1 x 75 x 7,3 mm Paino

177 g

162 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Etupaneeli lasia, muuten metallia Käyttöjärjestelmä

Android 8.1 Oreo (Android P beeta)

Android 8.1 Oreo Näyttö

6,28", 19:9, 1080 x 2280, AMOLED

6,01", 18:9, 1080 x 2160, AMOLED RAM

6/8 Gt

6/8 Gt Tallennustila

64/128/256 Gt

64/128 Gt Kamera

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä)

16+20 MP, f/1.7 (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, takana

Sormenjälki, takana Suoritin

Snapdragon 845

Snapdragon 835 Akku

3300 mAh

3300 mAh Hinta

619 €

479 €

OnePlus on siirtynyt parin viimeisen vuoden aikana kahden älypuhelimen vuositahtiin ja tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että uudistukset sukupolvien välillä ovat alkuaikoja pienempiä.Niinpä kuluttajan tuleekin tarkasti arvioida mitkä uudistukset ovat rahanarvoisia ja kannattaako nykyistä älypuhelinta vaihtaa. Niinpä tarkastelemme kenelle vaihtaminen OnePlus 5T :stä uuteen OnePlus 6 :een saattaa tulla kyseeseen.Vertailussa ovat siis vain noin puolen vuoden välein julkaistut puhelimet, joten eroavaisuudet ovat osittain melko vaatimattomat. Eroja kuitenkin löytyy, mutta käydäänpä ensin läpi yhtäläisyydet.Näytön tekniikka on vuosien varrelta tuttua Optic AMOLED -mallia ja resoluution on karkeasti sama Full HD+. RAM-muistia laitteissa on molemmissa 6 tai 8 gigatavua riippuen variantista. Akkua on molemmissa 3300 milliampeerituntia, lataus onnistuu pikalatauksella (Dash/Fast Charge) ja uusimmassakin on edelleen kuulokeliitin.Totutusti kesän OnePlus mallissa järjestelmäpiiri on vaihdettu uuteen, nopeampaan ja virtapihimpään versioon.Kameran suhteen tarjolla on edelleen kaksoiskamera, jossa on 16 megapikselin ja 20 megapikselin sensorit, mutta tällä kertaa kamerasta löytyy myös optinen kuvanvakain. Lisäksi sensorien pikselikoko on kasvanut, joten hieman parempia kuvia on syytä odottaa.OnePlus 6:n kamerasta löytyy nyt ensimmäistä kertaa yhtiön laitteissa myös 4K 60fps -videokuvaustila.Ehkäpä vielä kameraa suurempi uudistus on tehty ulkoasussa. OnePlus on päivittänyt laitteen takapaneelin lasiin ja sitä on tarjolla niin mattana kuin kiiltävänäkin. Pienempiä ulkonäkömuutoksia on mm. hiljennyskytkimen siirtyminen laidalta toiselle.Muita pieniä muutoksia ovat mm. hieman suurempi näyttö, SIM-korttipaikan paikan vaihto, parempi vedenkestävyys (joskaan ei IP-sertifiointia), pystysuuntaan sijoitetut kamerat sekä tietysti lovi näytön ylälaidassa.Näiden tietojen perusteella noin 500 euroa viimeisen puolen vuoden aikana OnePlus-laitteiseen sijoittaneen on vaikea perustella itselleen laitteen uudistamista, mutta täysin mahdotonta se ei ole. Mikäli vaihdokkina antaa hyväkuntoisen OnePlus 5T:n niin siitä saa lisäksi varsin mukavan yli 300 euron hyvityksen.Vielä tämänkin jälkeen toki täytyy arvostaa uutta designia sekä hieman parantunutta suorituskykyä ja kameraa. Mikäli näitä ei arvosta vähintään muutaman satasen verran niin OnePlus 5T:tä ei kannata uuteen OnePlus 6:een vaihtaa.