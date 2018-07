Spotify karsii kaiken ylimääräisen – Testaa reippaasti kevennettyä sovellusta

on lisännyt Androidin houkuttelevuutta tekemällä siitä uuden Go-version, jossa ominaisuuksia on karsittu tallennustilan ja resurssien säästämiseksi. Samalla käyttöjärjestelmän mukana tulevista palveluistakin on tehty kevennetyt versiot.Hakukonejätin tapaan Spotifykin näkee kehitysmaissa hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä suoratoistojätti testaa valikoiduilla markkina-alueilla uutta Spotify Lite -sovellusta . Androidille julkaistun ohjelman latauskoko on vain 15 megatavua, kun varsinaisen Spotifyn Android-sovellus kuluttaa kaistaa jopa 100 megatavun edestä.Samalla on kuitenkin menetetty useita keskeisiä ominaisuuksia, kuten offline-kuuntelu, korkean laadun äänentoisto sekä Spotify Connect -tuki. Käyttäjä ei voi myöskään valita mitä musiikkia hän kuuntelee, eikä soittolistojakaan voi soittaa. Käyttäjä joutuu tyytymään pelkkään shuffle-toistoon. Spotify Liten käyttäjtä voivat kuitenkin määritellä sovelluksesta käsin kuinka paljon dataa kuukaudessa käytetään musiikin suoratoistoon.Googlen ja Spotifyn lisäksi Lite-versiot omista palveluistaan on julkaissut Facebook, Instagram ja Uber.